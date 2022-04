Terremoti: i più forti di sempre nel mondo, per magnitudo e vittime

9/16 ©Getty

TERREMOTO DI LISBONA - L’1 novembre 1755 un devastante terremoto distrusse la capitale portoghese. Più di metà della città venne spazzata via. Si stima una magnitudo tra 8,5 e 8,7. A Lisbona si stima che morì tra il 25 e il 30% della popolazione: le vittime furono tra 60 e 90mila (in foto quadri e rappresentazioni, oltre al Convento do Carmo, lasciato in parte devastato, così come era stato ridotto dal sisma)