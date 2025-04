Bbc: Idf sparato a 12 metri di distanza contro ambulanze a Rafah. LIVE

Mille veterani dell'aeronautica militare israeliana hanno firmato una lettera rivolta al governo di Israele in cui hanno chiesto che venga data priorità alla liberazione degli ostaggi rispetto alla guerra contro Hamas. Una posizione che costerà cara, dato il capo di stato maggiore delle Idf, il tenente generale Eyal Zamir, e il capo dell'Iaf, il generale Tomer Bar, hanno annunciato il licenziamento dei firmatari ancora in servizio. I soldati, è stata la motivazione dell'esercito israeliano, non possono usare il "marchio dell'Aeronautica militare israeliana" per protestare ed esprimere posizioni politiche. Tra i firmatari anche l'ex capo di stato maggiore delle Idf e comandante dell'Aeronautica israeliana Dan Halutz e Nimrod Sheffer, ex capo della direzione della pianificazione delle Idf. Bar ha cercato di impedire la pubblicazione della lettera, originariamente prevista per martedì.