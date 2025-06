Guerra Gaza, Londra sanziona 2 ministri ultradestra di Netanyahu. LIVE

L'attivista svedese Greta Thunberg ha fatto rientro a Stoccolma in nottata, dopo essere stata deportata da Israele ieri e fatto scalo a Parigi. La 22enne era a bordo di una barca dell'ong Freedom Flotilla diretta a Gaza quando è stata fermata in acque internazionali e portata in Israele dai militari, insieme ai suoi compagni. "Ho detto che volevo lasciare il Paese il prima possibile. Ma ho anche detto che siamo stati portati lì illegalmente contro la nostra volontà", ha dichiarato Thunberg al suo arrivo all'aeroporto di Stoccolma. "Sono molto preoccupata per gli sviluppi futuri, per le violazioni del diritto internazionale e per i crimini di guerra di cui Israele si rende responsabile", ha aggiunto Thunberg, riportata dall'agenzia di stampa svedese Tt. Alla domanda se avesse avuto paura quando la nave è stata abbordata dalle milizie israeliane, ha risposto: "Ciò di cui ho paura è che la gente rimanga in silenzio mentre si sta compiendo un genocidio". Greta Thunberg insieme ad altri tre a bordo della nave hanno firmato un documento per la deportazione volontaria, i rimanenti sono ancora in Israele, in attesa della decisione di un giudice sulla questione. "Sono molto preoccupata per loro", aggiunge l'attivista.