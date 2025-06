Gaza, il piccolo Adam sopravvissuto al raid in viaggio verso l'Italia

Arriveranno questa sera in Italia i tre voli umanitari che trasportano un gruppo di pazienti palestinesi provenienti da Gaza (LIVEBLOG), nell'ambito delle operazioni di evacuazione sanitaria e accoglienza portate avanti dal governo italiano. Lo fa sapere una nota della Farnesina e della Difesa. Fra questi ci saranno anche il piccolo Adam e la madre Alaa Alnajjar, che nelle scorse settimane ha perso l'intera famiglia a Gaza: nel raid israeliano Adam ha perso tutti i suoi nove fratelli.

Accolti a Linate dal ministro degli Esteri Tajani

Saranno accolti all'aeroporto di Linate dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha chiesto la ripresa delle operazioni di accoglienza di malati palestinesi nel nostro Paese. Le evacuazioni sanitarie finora hanno permesso di ricoverare presso strutture sanitare in Italia 133 bambini di Gaza. Quella di oggi, spiega la nota, è la più importante operazione di evacuazione sanitaria finora sostenuta, che coinvolge minori feriti e malati per un totale di 17 pazienti e 53 loro familiari accompagnatori, 70 persone in tutto.