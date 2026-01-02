Ue, la presidenza del Consiglio europeo passa a Cipro fino a giugno

Con l'arrivo del 2026 ha preso ufficialmente il via il semestre di presidenza di turno dell'Unione europea, guidato da Cipro. In un messaggio diffuso sui social, il presidente del Consiglio europeo António Costa ha voluto rivolgere i propri auguri al presidente cipriota, Nikos Christodoulides, auspicando una presidenza "proficua e di successo" e assicurando una collaborazione "stretta" nei prossimi sei mesi per "un'Europa più resiliente e più forte". Parole di supporto sono arrivate anche dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ha salutato l'avvio del semestre cipriota rimarcando la fiducia nella capacità di Nicosia di contribuire allo sviluppo dell'Ue in qualità di "Unione autonoma e aperta al mondo". Metsola, poi, ha ribadito che l'Eurocamera sarà pronta per lavorare con la presidenza cipriota in quanto "partner solido e affidabile" nel corso del semestre.

Il programma di Cipro

Con il motto "un'Unione autonoma e aperta al mondo", Nicosia ha dunque già lanciato il programma che intende attuare per i prossimi sei mesi di attività. In particolare sono cinque i punti cardine e le priorità della presidenza cipriota, in carica per la seconda volta dopo la prima esperienza del secondo semestre del 2012. Domina il concetto di autonomia dell'Unione europea, in un contesto che, ha scritto Nicosia stessa in un comunicato, è oggi contraddistinto da "gravi sconvolgimenti geopolitici e imprevedibilita'". Cipro lavorerà per un'autonomia che riguarderà la sicurezza e la preparazione alla difesa. Al centro delle attenzioni il miglioramento della competitività europea, minacciata dalla situazione geopolitica. La terza priorità verte poi sul mantenimento dell'autonomia attraverso l'apertura commerciale, mentre la quarta sarà la difesa dei valori democratici. Il quinto punto riguarderà infine i lavori per la definizione del bilancio europeo 2028-2034.

Il messaggio del presidente

"La presidenza cipriota lavorerà con determinazione per dare nuovo slancio all'edificio europeo e contribuire in modo sostanziale alla prossima tappa del nostro cammino comune", ha sottolineato, presentando il programma della presidenza Nikos Christodoulides, presidente della Repubblica di Cipro. Nicosia raccoglie il testimone dalla Danimarca, a sua volta preceduta dalla Polonia, e lo cederà all'Irlanda il primo luglio del 2026, che lo passerà poi alla Lituania all'inizio del 2027.