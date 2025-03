Difesa, ecco quanto spendono Russia ed Europa. Il confronto

Il tema sarà uno degli argomenti centrali del Consiglio europeo di oggi: in vista di questo appuntamento Bruxelles ha pubblicato il Libro Bianco sulla Difesa, che riassorbe in modo organico il piano ReArm Europe e fornisce alcuni dettagli sulla sua messa a terra. Le differenze tra i singoli Paesi e tra Unione europea e Russia sono stati al centro della puntata di “Numeri”, il programma di SkyTG24 andato in onda il 19 marzo