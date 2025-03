Riarmo europeo, i Paesi che pensano al ritorno della leva obbligatoria

Mentre il piano di riarmo europeo prende forma, i politici di diversi Stati s’interrogano sull’opportunità di reintrodurre il servizio militare per far fronte alla carenza di personale. Al momento, in Europa i Paesi Nato che prevedono la leva obbligatoria sono pochi ma alcuni l’hanno reintrodotta di recente. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, del 10 marzo