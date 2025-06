Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 giugno: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, la tregua a Gaza che sembra sempre più lontana. Focus anche sui dazi Usa e sulle tensioni con l'Ue. Poi molto spazio allo sport, con la clamorosa sconfitta dell'Inter, per 5-0, contro il Psg in finale di Champions, e con l'ultima giornata del Giro d'Italia che si corre oggi