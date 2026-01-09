Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio l’annuncio del nuovo governo venezuelano della liberazione di alcuni detenuti stranieri: scarcerato l'italiano Luigi Gasperin, si spera per Alberto Trentini. In evidenza anche il duro attacco di Macron contro Trump: “Viola le regole, basta neocolonialismo”. In primo piano anche il via libera del senato Usa a una risoluzione per impedire a Trump ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso
- L’apertura è dedicata a “Venezuela, l’attesa per Trentini”, con il nodo della liberazione dei detenuti e “Macron contro la Casa Bianca: viola le regole, basta neocolonialismo”. In alto spazio anche allo sport con “Leao salva il Milan, pari con il Genoa”. In taglio centrale: “L’America non si ferma: Vance: ‘In Groenlandia andiamo fino in fondo’”. Spazio anche la cronaca Usa con “Renee vittima dei federali, scontri a Minneapolis”. In taglio basso il commento dal titolo “Trumpsgender”.
- In apertura “Caracas, italiani liberi speranza per Trentini”, con l’annuncio del rilascio dei prigionieri stranieri, l’attesa per il cooperante e il retroscena “La mediazione di Lula e del Vaticano”. In evidenza anche “Macron contro Trump: ‘No al nuovo colonialismo’”. Ampio spazio anche a “Usa in rivolta per la donna uccisa dalle forze speciali”. In taglio basso: “Crans-Montana, indaga Roma l’ultimo saluto a Emanuele”.
- In apertura “Macron attacca Trump ‘Basta neocolonialismo’”, con il commento “Perché la Francia ora alza la voce”. In primo piano anche il Venezuela con “Il Venezuela rilascia detenuti stranieri, liberato un italiano. Attesa per Trentini”. Spazio anche a “Minneapolis, il video e le bugie di Donald”. In taglio centrale l’intervista al padre dei figli del bosco: “I miei figli pieni di rabbia”. In spalla: “Crans-Montana gli affari sospetti da quattro milioni dei coniugi Moretti”.
- L’apertura è economica con “Tutti vogliono i Btp italiani”, dedicata al boom di domanda sui titoli di Stato. In evidenza anche “Caracas libera un italiano, ore di speranza per Trentini”. In taglio centrale la cronaca nera con “Violentata e strangolata”. Spazio anche all’inchiesta sulla strage in Svizzera di Capodanno: “Strage di Crans, indaga Roma. I titolari del bar eliminano le foto”. In basso “Ritorno a scuola senza Riccardo ‘Qui vivrà con noi per sempre’”.
- L’apertura è dedicata ai mercati con “Trump fa volare le armi in Borsa”. In primo piano anche “Macron: ‘Usa neocoloniali, si allontanano da alleati e regole internazionali’” e “Proteste nelle città Usa contro gli agenti dell'anti-immigrazione”. Spazio ai diritti con “I giudici europei: conti correnti, più vincoli al Fisco sull’accesso”. In evidenza i numeri sui titoli di Stato con “BTp, domanda a 265 miliardi”. In primo piano anche: “Crans-Montana, fatti che rischiano di non avere giustizia”.
- In apertura “Leao salva Milan”, dopo il pareggio a San Siro contro il Genoa, con “Ma l’Inter se ne va”, “Allegri ammette: ‘È un punto guadagnato. Chivua +3 è a un passo dal titolo d'inverno’”. Spazio anche a “Akanji-Hojlund, lo scudetto del mercato”. In taglio laterale la panchina Juve con “Spalletti vede il rinnovo” e “Lazio, anche Toth Roma, Freuler dopo Raspadori, Brescianini viola”.
- L’apertura è dedicata al dossier Report con “La versione di Bellavia ‘Era Report a chiedere le informazioni’”. Ampio spazio a “Caracas (che) rilascia Gasperin: primi italiani scarcerati, si spera per Trentini”. In alto “Cgil in crisi: più scioperi, meno iscritti”. In evidenza anche la sicurezza con un’intervista a Tavaroli: “Pochi controlli sui dati”. In taglio centrale “Conte scavalcato dai suoi: Hannoun spacca il M5s”.
- L’apertura è sul referendum giustizia con “Si vota il 22-23 marzo. Ma è pronto il ricorso”. In alto spazio alle ultime notizie dal Venezuela con “Liberi Gasperin e 5 spagnoli. Attesa per Trentini e gli altri”. In prima pagina anche la politica Usa con “Nel 2027 le spese militari Usa: 1500 miliardi”. In evidenza la cronaca Usa con “Agente Ice spara a Minneapolis”. In taglio laterale: “Sentenze Genchi: Bellavia poteva tenere le sue carte”.
- L’apertura è dedicata alla sicurezza con “Sicurezza, un nuovo decreto. Espulsioni più facili e veloci”. In primo piano anche il Venezuela con “Liberato il primo italiano. Venezuela, si spera per Trentini”. Spazio alla cronaca Usa con “Minneapolis, scontri per l’attivista uccisa dagli agenti”. In taglio basso la cronaca nera di Milano con “Stuprata e uccisa, il killer confessa”. In alto il meteo con “Freddo record: -13,5 gradi”.
- L’apertura è di politica internazionale con “Sognare il regime change a Teheran è lo sceneggiato dell’anno, meglio di una serie Apple, e l'occidente deve scegliere presto da che parte stare”. In evidenza la guerra in Ucraina con “Meloni ‘corazzata’. Pronta a usare i fondi Ue per la spesa militare” e le ultime notizie dal Venezuela con “L'attesa per Trentini” e “Mosca dietro a Maduro”. In prima pagina anche “La folle idea di ‘passare alla storia’. Il rischio non è soltanto il neocolialismo. Sono quei tre, Trump, Putin e Xi”.
- L’apertura è dedicata agli Stati Uniti con “Licenza di uccidere, Rabbia a Minneapolis dopo l'omicidio di Renee Good da parte dell'Ice”. Spazio al Venezuela con “Caracas, libero un primo italiano”, si presa per Trentini “La lunga prigionia senza accuse”. In taglio basso “Macron contro Trump: colonialista sregolato” e il lavoro con “Inattivi e record salari da fame”.
- L’apertura è dedicata agli Usa e al Venezuela con “La polizia di Trump ora uccide. Macron: ‘Usa coloniali e anti Ue’”. In evidenza l’analisi “Il Tycoon una squadracce, ma la risposta sia pacifica”. In primo piano anche il Venezuela con “Venezuela, ansia e speranza su Trentini”. Spazio anche a “Lavoro e ‘nero’: perché c’è poco da festeggiare”. In taglio basso “Un decennio senza David Bowie” e “Gli Usa sabotano pure l’ambiente”.
- In apertura le proteste antigovernative in Iran “Spallata finale, Dilaga la rivolta in Iran”. Spazio alla politica estera con “Regole internazionali, Macron attacca gli Usa: ‘Così si allontanano’”. In prima pagina anche la politica italiana con “Tajani martedì in Aula, speranze per Trentini. Bufera sulla sicurezza”. In taglio alto l’economia con “Finanza pubblica: grandi opere, Morelli detta la linea del 2026”. In taglio basso: “Minneapolis, anatomia di uno sparo”.
- L’apertura è dedicata al Venezuela con “Maduro dentro, innocenti fuori. Libero anche il primo italiano” con l’editoriale “Quegli europei che non capiscono il Nuovo Mondo”. In evidenza la politica interna con “Governa il Pd di Elly, spariscono le donne”. Spazio anche a “Crans, il giallo del tesoro della coppia del rogo”. In spalla il lavoro con “Disoccupazione, il dato più basso mai registrato”. In primo piano anche la sicurezza con “Piantedosi: ‘35% dei reati è di stranieri’”.
- L’apertura è dedicata al dossier Lazio-arbitri con “Scandalo al Var”, per il rigore non dato alla Lazio per fallo su Gila. In primo piano il campionato con “Chivu è solo, l’Inter in fuga: +3”. Spazio al Milan con “Frenata Milan”. In evidenza il Napoli con “Magia Neres: il Napoli ci crede”. In taglio alto l’attualità sportiva con “Rocchi ferma la squadra di Lazio-Fiorentina”.
- In apertura “Milan-Genoa, folle pari”: “Dopo la zampata dell'ex Colombo, Allegri "vede" la rimonta ma si ferma alla rete tolta a Pulisic e alle protestedi Füllkrug e Athekame, sino al fallo sciagurato di Bartesaghi. Alla fine San Siro esulta, ma è - 3 dall'Inter”. In primo piano il mercato Juve con “Chiesa, telefono casa”. Spazio alla difesa granata con “Mariannucci più Riccardo: Toro, doppia offerta”. In evidenza il tema arbitrale con “Da Parma a Roma: caos arbitri”.