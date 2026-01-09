Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio l’annuncio del nuovo governo venezuelano della liberazione di alcuni detenuti stranieri: scarcerato l'italiano Luigi Gasperin, si spera per Alberto Trentini. In evidenza anche il duro attacco di Macron contro Trump: “Viola le regole, basta neocolonialismo”. In primo piano anche il via libera del senato Usa a una risoluzione per impedire a Trump ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio l’annuncio del nuovo...

16 foto

Crans-Montana, a Genova i funerali di Emanuele Galeppini. FOTO

Cronaca

L’ultimo saluto al 16enne vittima della strage di Capodanno in Svizzera si sono tenuti oggi alle...

7 foto

Roma, le nevicate storiche che hanno imbiancato la Capitale. FOTO

Cronaca

I fiocchi bianchi nella Città eterna sono un evento non comune e molto suggestivo. Alcuni...

14 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

C'è la nuova battaglia per il petrolio tra Stati Uniti e Russia sulle prime pagine dei giornali...

13 foto

Crans Montana, i funerali di 5 giovani vittime italiane. FOTO

Cronaca

Questa mattina nelle scuole si è osservato un minuto di silenzio. Un modo per “ricordare le...

15 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio: ecco chi si ferma

    Cronaca

    Giornate nere per i trasporti sia su rotaia che per chi vola. Il 9 si fermano Easyjet, Vueling e...

    Frode fiscale su eredità Agnelli, imputazione coatta per John Elkann

    Cronaca

    Si procederà per violazioni fiscali sulle dichiarazioni dei redditi per il 2019 e il 2020. Si...

    Test Medicina, pubblicata la graduatoria nazionale: cosa sapere

    Cronaca

    Online la graduatoria nazionale di Medicina, dopo la conclusione del semestre filtro. Dalla...