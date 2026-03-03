Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 marzo: la rassegna stampa

In primo piano, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, il conflitto in Medio Oriente con la recente escalation sull'Iran e Donald Trump che conferma: "Stiamo massacrando Teheran". Spazio ancora per gli sviluppi della guerra in Ucraina, per il caso Crosetto-Dubai e per la morte del boss della mafia Nitto Santapaola. Per lo sport, i risultati del campionato di serie A e la Coppa Italia
- L'attacco all'Iran domina la prima pagina: "Trump, ora la grande ondata". Dal Medio Oriente a Cipro "divampa la guerra". Nuovi raid israeliani, "fuga dal Libano". Il leader americano: "Stiamo massacrando il regime di Teheran". Guerra in Ucraina, Zelensky: "Se cedo il Donbass Putin ha via libera". Lo scontro in politica, Meloni: "Un caos nato dal conflitto ucraino". Schlein: "Venga in Aula". Crosetto ed il caso Emirati: "Ho sbagliato per i figli".
- Ancora le tensioni in Medio Oriente in apertura: "L'escalation di Trump". Il presidente Usa all'Iran: "Li stiamo massacrando ma la grande ondata deve arrivare". E non esclude truppe di terra. Politica, opposizione all'attacco per il viaggio a Dubai di Crosetto che ammette: "Ho sbagliato". Il personaggio: "Morto Nitto Santapaola, boss sanguinario della mafia catanese".
- "Trump, sì ai soldati in Iran", titola in apertura il quotidiano torinese. Gli Usa "pronti a mandare militari sul terreno" mentre Israele "prepara l'invasione del Libano". Il leader americano: "Su Teheran arriva la grande onda". Il caso Dubai, Crosetto: "Ho sbagliato ma non mi dimetto". Economia, i calcoli Istat: "Deficit sopra il 3%, allarme conti". Cronaca, operaio morto a 30 anni "nell'ex Ilva che sta chiudendo".
- In primo piano il conflitto nel Golfo con Trump che annuncia: "Disarmeremo l'Iran". Il leader americano: "Li stiamo massacrando". Droni su Cipro, "allarme dell'Europa". Roma: "La famiglia distrutta", auto travolta da tre ladri in fuga dalla polizia. Morti padre, madre e figlio. Il caso di Latina: "Paolo suicida a 14 anni, indagati per stalking quattro compagni di classe". Famiglia nel bosco, l'appello: "L'Australia ci aiuti a tornare a casa".
- In primo piano il campionato di serie A. Inter: "Pio non si tocca". No dei nerazzurri all'Arsenal, intanto gli uomini di Chivu aspettano il Como per la semifinale di Coppa Italia. Milan: "Le diavolerie di Allegri". Juventus, quello di Conceicao contro la Roma "il gol più bello" che "fa il giro del mondo". Campionato di calcio: "Incubo viola, la Fiorentina travolta ad Udine". F1, Ferrari: "Rosso si spera".
- "Juve, punti fermi", è il titolo d'apertura. Per Spalletti in vista "un vertice per il rinnovo" mentre McKennie firma "fino al 2030". Coppa Italia, il Como cerca l'impresa contro l'Inter. Campionato, per il Bologna ecco "la magia di Odgaard" contro il Pisa mentre per la Fiorentina altro "incubo" dopo la sconfitta ad Udine. Napoli: "Riecco De Bruyne".
- "O Kolo o Gatti". La Juventus "si gioca il futuro senza un vero centravanti". E si "tratta con Vlahovic" per il rinnovo di contratto. Torino: "D'Aversa vuole ridare il sorriso ... così". Conflitto in Iran: "Taremi, vado in guerra". L'ex interista ha annunciato all'Olympiacos "la sua volontà di tornare in patria per combattere". Seria A: "Odgaard affossa il Pisa, la Viola piange ad Udine". Coppa Italia, l'Inter sfida il Como e guarda al mercato: "Voglia di doppietta e di Goretzka".
- "La guerra a tappeto". L'Iran "attacca l'Europa (che non sa cosa fare)": droni su Cirpo, l'Ue "divisa". Raid sul Libano, "invasione di terra". Trump: "Li massacriamo". Ancora la crisi in Medioriente: "E' la stagione del caos". Meloni "in campo e Conte già bombarda". Caso Dubai, accuse a Crosetto e il ministro chiarisce: "Ho scelto di restare, posso aver sbagliato". Caso Garlasco, quando il consulente di Sempio scriveva: "L'impronta 33 è attribuibile all'assassino". David Rossi: "Tre procure indagano sulla morte".
- Medioriente in fiamme: "La guerra infinita la paghiamo noi". Bollette "alle stelle, rincari energetici", Trump: "Sarà lunga, non escludo le truppe". Caso Dubai, Crosetto: "Il racconto pieno di buche e le urla per Conte". Flop camere penali: "Avvocati del Sì, una maratona con quattro gatti". Altro effetto Nordio: "Il reato non c'è più, Palamara patteggiò e ora torna indietro". Editoria: "Signorini lascia pure Chi".
- La guerra in Medio Oriente in apertura con le parole di Trump: "Stiamo massacrando l'Iran". Crollano i transiti da Hormuz, "gas +35%". Droni iraniani su Cipro, Israele colpisce il Libano e la Francia "aumenterà il numero delle atomiche". Conti pubblici: "Deficit/Pil a 3,1%. A rischio spese extra per il settore difesa". Decreto bollette, Confindustria: "Prezzi energia volatili fino al rientro delle tensioni".
- In primo piano i "profittatori di guerra". Scatta "l'ora degli avvoltoi" con M5S e Pd che "provano a recuperare voti col conflitto". Escalation in Medioriente: "Gli ayatollah hanno missili per 35 giorni". Parla Meloni: "Tutto è partito dall'Ucraina". Milano, tram killer: "Conducente indagato per omicidio".
- Il conflitto in Medioriente tra i temi in prima pagina: "I pacifismi nudi di fronte all'Iran". Il guaio vero "non è la guerra contro il regime del terrore ma l'assenza di una consapevolezza, la decapitazione della catena di comando è solo l'inizio di una storia lunga e tortuosa". Dal Papa "nessuna condanna" mentre la linea della premier Meloni sull'attacco è "comprendiamo Trump". Economia: "Il deficit al 3,1%, un pelo sopra la soglia del 3, complica i piani del governo sulla difesa".
- "Sarà lunga" è il titolo in apertura. Golfo in fiamme, la guerra lanciata da Usa ed Israele all'Iran si allarga. Teheran "è un campo di battaglia, monarchie arabe sotto una pioggia di missili". Francia: "Più testate nucleari", l'ombrello di Macron sull'Europa. Legge elettorale, Silvestri: "Premio enorme, così si manipola il voto". Taranto, ex Ilva: "Crolla la passerella, operaio si schianta al suolo".
- "La guerra brucia il Medio Oriente. Bombe su Beirut, Trump fa paura". Il conflitto con l'Iran "si allarga e diventa regionale". Israele attacca Hezbollah in Libano, morti e feriti. I Pasdaran "colpiscono i paesi del Golfo". Caso Dubai: "Le troppe versioni di Crosetto. La rabbia di Meloni". Focus sullo scacchiere internazionale: "Perchè Putin e Xi non sono così infelici".
- "L'asse del bene" è il titolo in primo piano. L'attacco degli ayatollah sta "ridisegnando gli equilibri in Medio Oriente e nelle piazze sventolano le bandiere americane, israeliane e iraniane". Le conseguenze: "Mosca senza Teheran alza il tiro su Kiev". Politica italiana: "Il desolante teatrino di Pd e M5S sull'Iran". Referendum, l'intervista al pm Bianco: "Voto Sì contro il correntismo". Parla Bucciarelli: "Io donna di sinistra, non capisco il No".
- Conflitto in Medio Oriente: "Trump apre alle truppe in Iran. Borse e petrolio, un salasso". Il tycoon: "Li stiamo massacrando, andiamo avanti". Intervista a Cottarelli: "Impatto contenuto sull'economia, per ora". Meloni: "Caos figlio della guerra a Kiev". Legge elettorale, Paolo Rosato: "Via il ballottaggio. E poi dialogo con la maggioranza". Milano, tram deragliato: "Il conducente è indagato".