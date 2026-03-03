Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 marzo: la rassegna stampa

In primo piano, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, il conflitto in Medio Oriente con la recente escalation sull'Iran e Donald Trump che conferma: "Stiamo massacrando Teheran". Spazio ancora per gli sviluppi della guerra in Ucraina, per il caso Crosetto-Dubai e per la morte del boss della mafia Nitto Santapaola. Per lo sport, i risultati del campionato di serie A e la Coppa Italia