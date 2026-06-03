Meteo, tornado a Roma Nord: alberi abbattuti e traffico in tilt. FOTO
Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti su Roma, colpendo in particolare l'area di Prati Fiscali e Conca d'Oro. L'ondata di maltempo ha provocato allagamenti, caduta di rami e alberi su strade, case e automobili, causando forti disagi al traffico e alla viabilità in alcune zone della Capitale
- Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti su Roma, colpendo in particolare l'area di Prati Fiscali e Conca d'Oro. L'ondata di maltempo ha provocato allagamenti e caduta di alberi, causando forti disagi al traffico. Le forti raffiche di vento hanno sollevato un banco del mercato, che è finito su un'auto in sosta.
- I maggiori disagi si sono registrati nei quartieri Nomentano, Salario e Parioli. Diversi disagi si sono registrati anche sulla tangenziale est, dove in più punti è stata ridotta la carreggiata a causa dei rami caduti sulla strada.
- Il nubifragio ha provocato diversi danni anche alle abitazioni. Gli alberi caduti a seguito delle forti raffiche si sono abbattuti su terrazzi e finestre.
- La tromba d'aria ha anche scoperchiato i tetti di alcune case nel quartiere Nuovo Salario.
- I rami caduti per il tornado hanno bloccato alcune strade della Capitale, causando pesanti ripercussioni sul traffico e sulla viabilità nelle aree colpite.
- Il forte vento che si è abbattuto su Roma ha provocato anche diversi danni alle automobili parcheggiate in strada, colpite da rami e alberi crollati.
- Nel frattempo, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale sono intervenuti per rimuovere i rami caduti in strada e gestire la viabilità.