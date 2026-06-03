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Meteo, tornado a Roma Nord: alberi abbattuti e traffico in tilt. FOTO

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©Ansa

Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti su Roma, colpendo in particolare l'area di Prati Fiscali e Conca d'Oro. L'ondata di maltempo ha provocato allagamenti, caduta di rami e alberi su strade, case e automobili, causando forti disagi al traffico e alla viabilità in alcune zone della Capitale

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