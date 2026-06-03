Maltempo a Roma, tromba d'aria in zona Prati Fiscali

Nella mattinata del 3 giugno, un temporale a supercella, con annesso mesociclone e tornado, ha portato scompiglio nelle zone di Montesacro e Conca d'oro, nel quadrante nord-est della Capitale. Alberi sradicati, strade interrotte, traffico congestionato: questi i primi danni dell'intenso fenomeno atmosferico. Tra largo Valtournanche e via dei Prati Fiscali il vento ha sradicato alberi e segnaletica stradale, causando danni alle macchine in sosta