Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la situazione in Medioriente e la tregua in Libano che salta. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con Putin che si dice "pronto a una soluzione" e Zelensky che gli propone di "vedersi" e di "finire la guerra". Poi, la conferma della grazia a Minetti e la chiusura del caso da parte del Colle. E ancora, l'approvazione della Camera al ddl sul nucleare con 155 voti a favore
- In apertura la situazione in Libano e la tregua che "salta". Mentre un casco blu è stato ucciso nel sud del Paese. Nel frattempo, Putin afferma di essere "pronto a una soluzione" per la guerra in Ucraina e Zelensky risponde: "Vediamoci io e te, finiamo la guerra". Spazio anche all'inchiesta sui migranti: "Botte, abusi e paghe misere". In prima pagina anche il caso Minetti: "La grazia resta, il Colle chiude il caso". Poi, la chiusura delle accuse su Berlusconi e le stragi. Infine, la storia di Luigi e Pompilia: "Sposati dal 1947".
- In primo piano l'approvazione della Camera del ddl sul nucleare "con 155 voti a favore". Spazio anche all'archiviazione del caso Berlusconi: "Marina attacca i giudici". E ancora, il caso Minetti: "Il Quirinale conferma, causa risarcimento da 250 milioni". In prima pagina anche il messaggio di Zelensky a Putin: "Incontriamoci". In Medioriente, un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano, mentre Hezbollah dice "no" alla tregua. Approvato in Senato anche il ddl Valditara sul consenso informato a scuola: è legge. Infine, l'addio a Marjane Satrapi.
- In apertura la guerra in Ucraina e i "segnali di pace" tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino: "Vediamoci e finiamo la guerra". Mentre Mosca "apre a Kiev nell'Unione europea". Spazio anche al caso della donna condannata per "aver negato la chemio alla figlia" che "rifiuta le cure: stroncata da un tumore": "Morire di antiscienza". In prima pagina anche l'addio a Marjane Satrapi, "uccisa dal dolore". Poi, l'intervista a Jebreal: "Le nostre emozioni antidoto al capitalismo".
- In apertura il primo via libera della Camera al ddl nucleare: "I vecchi impianti saranno smantellati e i Comuni potranno candidarsi a ospitare i siti". Pichetto Fratin: "Con i nuovi mezzi energia sostenibile". Nel frattempo, si va verso un nuovo taglio delle accise. Spazio anche al conflitto in Ucraina, con Zelensky che propone a Putin di "vedersi" e "finire la guerra". In prima pagina anche la chiusura del caso Minetti: "Il Quirinale non si fa influenzare". E infine, l'archiviazione di Berlusconi e Dell'Utri per le stragi del '93.
- In apertura la firma del rinnovo da parte di Chivu: "la mia Inter ha sempre fame". E ancora: "Servono giocatori, Paletsra bel profilo. La Champions non sia un'ossessione". Spazio anche al Roland Garros e al "derby da favola" tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi per un posto in finale. In prima pagina anche il Milan e "l'ultimatum di Rangnick".
- In apertura ancora il club nerazzurro: "Palestra, Inter più vicina". Il difensore "non vuole andare all'estero: accelerazione nella trattativa". Spazio anche al Roland Garros e la sifda tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale: "Domenica in finale ci sarà un azzurro". In prima pagina anche il non-rinnovo di Vlahovic, che "lascerà la Juve". Infine, la vittoria in Lussemburgo della "giovane Italia".
- In apertura gli "incroci di mercato" della Juventus con l'Atletico: "Sorloth con Gimenez". Spazio anche al Roland Garros e alla sfida italiana tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale: "Amici, godetevela!". In prima pagina anche l'Inter: "Chivu firma e chiama Jones: Gasp lo stoppa per Mancini". Poi, le parole di De Laurentiis: "De Bruyne e Lukaku via? Il mondo è pieno di calciatori...". Infine, il Torino: "Aquilani tiene il Toro in sospeso".
- In primo piano la questione carburanti e il nuovo taglio alle accise. Poi, la lotta all'evasione: "Il Fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi". In prima pagina anche la situazione in Medio Oriente e il "no" di Hezbollah alla "fragile tragua". Nel frattempo, l'Idf continua ad attaccare Gaza City: "Almeno undici vittime". Spazio anche all'accordo tra Del Vecchio e Basilico: "Delfin pronta per il riassetto". Infine, la guerra in Ucraina con Putin che si dice "pronto a una soluzione pacifica" e Zelensky che propone di "incontrarsi".
- In apertura la chiusura del caso Minetti e il Quirinale "prende per buona l'autoconferma del Pg". Di Pietro: "Se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi". Spazio anche all'archiviazione di Dell'Utri per strage: "la destra cancella le sentenze". In prima pagina anche il messaggio di Zelensky a Putin: "Incontriamoci e finiamo la guerra". Nel frattempo, a Beirut "tra droni e tende la tregua è solo un'illusione". Infine, l'approvazione in Senato del ddl Valditara: "L'Italia a livello di Ungheria&C".
- In prima pagina l'archiviazione del caso Berlusconi e Dell'Utri. Marina Berlusconi: "Fango". La premier Meloni: "Tutto inesistente". Le parole del fratello Paolo: "Una vergogna, Silvio non si capacitava". Spazio anche alla guerra in Ucraina con Putin che si dice "pronto al dialogo" e Zelensky che propone: "Vediamoci". In prima pagina anche l'editoriale di Tommaso Cerno: "La Storia ha dato ragione al Cav".
- "Cogli l'atomo" è il titolo d'apertura del Manifesto sull'approvazione alla Camera del ddl nucleare. Spazio anche alla guerra in Ucraina e alla proposta che Zelensky ha avanzato a Putin: "Incontriamoci". Nel frattempo, in Medioriente arriva il "no" di Hezbollah alla tregua tra Israele e Libano. In prima pagina anche il patto Ue sui migranti: "Arriva il decreto". Infine, la conferma di Mattarella della grazia a Minetti.
- "Zaia scende in campo" è il titolo d'apertura di Libero sull'ex presidente della Regione Veneto che ha accettato il ruolo di vicesegretario della Lega con delega al Nord. Spazio anche alla conferma del Colle della grazia a Minetti. In prima pagina anche l'archiviazione del caso Berlusconi e Dell'Utri: "Ufficiale: Silvio non era mafioso". La premier Meloni: "Spazzata via ogni ombra". E Barbara Berlusconi: "Una legge per far pagare i magistrati che sbagliano".
- In primo piano la conferma della grazia a Minetti da parte del Colle. Mattarella: "Sì alla grazia, nessuna segretezza". Poi l'affondo sui sospetti di favoritismo: "Non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy". In prima pagina anche la situazione in Libano: "Hezbollah affossa la tregua". Spazio anche all'editoriale di Attilio Bolzoli sull'archiviazione del caso Berlusconi e Dell'Utri: "Perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo".
- "La tregua finta" è il titolo in primo piano di Avvenire sulla situazione in Libano, dove un casco blu è stato ucciso "proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco". Spazio anche alla benzina e l'annuncio di Giorgetti della proroga di un nuovo taglio alle accise: "Lo sconto resterà". E sui migranti, il governo: "Più blocchi alle frontiere". In prima pagina anche la marcia per la pace da Arezzo a Rondine di 4mila giovani: "Ragazzi in marcia per la pace di tutti".