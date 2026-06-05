Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la situazione in Medioriente e la tregua in Libano che salta. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con Putin che si dice "pronto a una soluzione" e Zelensky che gli propone di "vedersi" e di "finire la guerra". Poi, la conferma della grazia a Minetti e la chiusura del caso da parte del Colle. E ancora, l'approvazione della Camera al ddl sul nucleare con 155 voti a favore