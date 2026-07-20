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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al caso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto al Pilastro di Bologna durante un fermo della polizia. In un video si sentono le sue urla, “Aiuto, basta, basta”, mentre due agenti lo immobilizzano a faccia in giù. In primo piano anche la vittoria della Spagna, che conquista il suo secondo titolo mondiale battendo i campioni uscenti dell’Argentina nella finale disputata al MetLife Stadium di New York. Decisivo il gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare

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