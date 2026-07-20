Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al caso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto al Pilastro di Bologna durante un fermo della polizia. In un video si sentono le sue urla, “Aiuto, basta, basta”, mentre due agenti lo immobilizzano a faccia in giù. In primo piano anche la vittoria della Spagna, che conquista il suo secondo titolo mondiale battendo i campioni uscenti dell’Argentina nella finale disputata al MetLife Stadium di New York. Decisivo il gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con “Muore in manette tra gli agenti e il 118. Un caso a Bologna”, “Il video choc: ‘Aiuto, basta’". In primo piano anche la vittoria della Spagna, che conquista il suo secondo titolo mondiale: “Il Mondiale alla Spagna. L’addio di Messi”. Sul conflitto in Medio Oriente il titolo è “Iran-Usa, è di nuovo guerra. E Israele: noi siamo pronti”. Spazio al caso Roggero con “Roggero, la Lega spinge: allargare i limiti della legittima difesa”. L’editoriale “Testardi e disuniti su Kiev”, "Conte sfida. E Schlein?".
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con “Morire nelle mani dello Stato”. In spalla l’analisi “Sinistra, sicurezza e la lezione del G8”. In primo piano anche il caso Roggero con “‘Non punibile qualsiasi reazione’. La Lega riscrive la legittima difesa”. Al centro spazio alla vittoria della Spagna ai Mondiali con “Spagna campione davanti a Trump” e il richiamo “L’uomo del destino vestito di blaugrana”. Spazio infine alla Formula 1 con “Antonelli trionfa in Belgio. La Ferrari è seconda”.
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con il titolo “Muore mentre gli agenti lo bloccano”. In taglio alto trova spazio lo sport con “Furia Rossa”, sulla vittoria della Spagna ai Mondiali, e “Capolavoro Kimi” sulla Formula 1. In taglio basso: “Il Golfo sull’orlo di un’altra guerra”. Sul caso Roggero: “Legittima difesa. Salvini accelera sulla nuova legge. Frattura a destra”. Spazio anche al giallo nel Salernitano. “Giornalista ucciso e bruciato”.
- In apertura “Depositi bancari. Sui conti correnti 1.163 miliardi. Ma l’inflazione ha già bruciato l’11%”. In primo piano anche “Forfettari, il 46% non supera 20mila euro”. In taglio basso: “Perdite su crediti e deduzioni: esame preventivo sulla qualità”. In spalla: “Omicidio stradale, il reato non riduce le vittime. Denunce stabili dal 2016”. Spazio anche alla legge sulle vendite con beneficenza con “Vendite solidali: trasparenza al via per enti, aziende e influencer”.
- La prima pagina è quasi interamente dedicata alla Spagna che ha conquistato il suo secondo titolo mondiale battendo in finale, al MetLife Stadium di New York, i campioni uscenti dell'Argentina: “Mondo rosso, Spagna campione”. “Argentina dominata in finale, Torres-gol. Messi in lacrime: cede ai supplementari (1-0)”. L’editoriale “Se gli affari contano più del calcio”. In taglio basso spazio alla Formula 1 con “Noi godiamo con Kimi”, “Sorpasso su Leclerc a Spa, è fuga per il titolo”.
- L’apertura è dedicata ai successi della Spagna e di Kimi Antonelli con “Il nuovo mondo”, “Yamal alza la Coppa: Kimi vince il 6° Gp”. I due protagonisti sono “Uniti dal talento e dall’età: 19 anni”, con Lamine “campione dopo l’Europeo ’24”. Per la Formula 1, “Il pilota bolognese allunga: è primo con 204 punti, +45 su Hamilton”. In prima pagina anche le analisi “Il Mondiale contro natura”, “Il passaggio di consegne” e “La F1 non può farne a meno”.
- Il apertura il caso di Bologna con “Muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza”. Al centro spazio alla vittoria della Spagna con “Il Mondiale esagerato è della Spagna”. Il taglio alto “Antonelli rilancia, vince in Belgio e vola in classifica” e “Mattarella: il Paese si è rialzato grazie a Borsellino e Falcone”. In primo piano anche “Esalazioni di cloro in piscina, grave un bambino di 5 anni”. Spazio infine alla guerra in Medio Oriente con “Vendetta Usa per i soldati uccisi. Giallo Khamenei: ‘Non è in Iran’”.
- L’apertura è dedicata all’inchiesta su Ranucci con “La verità di Lavitola: ‘Due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione’”. Subito sotto: “Le strane amicizie di Sigfrido”. In primo piano il caso Roggero con “Fango rosso su Roggero. La moglie: non è violento”. In taglio basso spazio ai Mondiali con “Addio ai Mondiali di Trump tra gol e polemiche”. In taglio basso “Uomo muore in manette. Aveva colpito una volante”.
- L’apertura è dedicata al caso Roggero con “Roggero, la Lega in pressing: ‘Ampliare la legittima difesa’”. Al centro il caso di Bologna con “Bloccato a terra dalla polizia: ‘Aiuto, basta’. Poi muore”. In spalla spazio al conflitto in Medio Oriente con “Pioggia di raid sull’Iran, la vendetta Usa per i soldati caduti”. In taglio basso: “Messi si sveglia troppo tardi. Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari”. Spazio anche a “Bimba annegata, il padre indagato per abbandono di minore” e “Giornalista ucciso, bruciato il corpo”.
- L’apertura è dedicata al caso Roggero con “Roggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni”. In taglio alto spazio alla guerra in Iran con “Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso”. Spazio anche all’intervista “L’iraniano in Vaticano: ‘Diplomazia tradita, ora servono garanzie’”. In spalla: “Morto a Bologna mentre la polizia tenta di bloccarlo”.
In taglio centrale “Ita: una svolta mancata sulle ceneri dell’Alitalia”. Spazio infine ai Mondiali con “Calcio, finiti i Mondiali del fatturato”.
- In alto spazio a “Lezioni mondiali dai modelli di Spagna e Argentina”. L’apertura è dedicata al caso Roggero con “Non sparate sullo stato di diritto”.
In taglio basso: “Vizi e virtù dell’autovelox”. In spalla spazio all’inchiesta sull’attentato a Ranucci con “‘Lavitola in diretta’, il nuovo show di Ranucci principe di garantismo”. Spazio anche a “L’altro mondo possibile non era quello della piazza violenta del G8”.
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con “Se si muore nelle mani dello Stato. La follia securitaria di Meloni&Co”. In spalla il commento sul caso Roggero: “Paese legale vs paese reale. È la strategia della destra”. Spazio alla guerra in Ucraina con “A Putin piace la sua opzione peggiore”. Sul conflitto in Medio Oriente il titolo è “Golfo senza pace. Il nuovo disordine del Medio Oriente”. In taglio basso: “‘Rischio di conflitto d’interessi’. Leonardo denuncia l’ex manager”.
- L’apertura è dedicata ai casi Roggero e Bologna con “La sinistra butta la chiave”, “Caso Roggero: raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tener dentro il gioielliere Immigrato muore durante il controllo. Avs e compagni si schierano subito contro la polizia”. L’editoriale: “E ricordiamoci dei tre bimbi del bosco”. Al centro: “Toh, l’Ulisse di Nolan sembra uno di destra”. In taglio basso: “L’Iran prepara il piano per invadere il Kuwait”.
- L’apertura è dedicata ai casi di Bologna e Roggero con “Sicurezza, nuove polemiche”. Al centro spazio alla finale dei Mondiali con “La Spagna domina e trionfa. Messi non salva l’Argentina”. In taglio alto: “Kimi Antonelli da fuoriclasse. E Leclerc si arrende”. In primo piano anche “Attacchi social. Giordani denuncia l’attivista verde”. In spalla spazio alla cronaca con “Rialto imbrattato, il Comune: ‘Ora chiediamo i danni ai tre vandali’”.
- Spazio alla finale dei Mondiali con “Mondiale giù il sipario”. L’apertura è dedicata al caso di Bologna con “‘Aiuto, basta’: muore mentre lo ammanettano”. Spazio al caso Roggero con “Meloni sulla condanna al gioielliere: ‘Roggero, pena sproporzionata: bisogna valutare stress e paura’”.
In spalla: “Choc a Eboli: ucciso e dato alle fiamme giornalista sportivo”. In taglio basso: “Iran, nuovi attacchi degli Usa: vendetta per i soldati ammazzati”.
- L’apertura è dedicata alla Formula 1 con “Kimi spaziale”. Il titolo è accompagnato dal richiamo “In Belgio 6° trionfo e nuovi record davanti a un grande Leclerc”. Al centro spazio alla vittoria della Spagna con “Spagna mondiale!” e “Giusto così”. In taglio basso troviamo l’intervista a Ismajli: “‘Abate sembra Italiano’”. Spazio infine al mercato con “Pellegrino vede la Juve” e al ciclismo con “Vingegaard che choc! Blitz antidoping nella notte e poi caduta e ritiro”.