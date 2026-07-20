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Roma, autobus perde il controllo in zona Cassia: colpiti 8 veicoli in sosta, due ferite

Cronaca

Roma, autobus della linea 226 perde il controllo in zona Cassia e urta circa otto veicoli in sosta, oltre alla recinzione di una proprietà privata. Nell'impatto sono rimaste ferite due donne, trasportate in ospedale. Alla guida un uomo italiano di 43 anni. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento

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Un autobus della linea 226 ha perso il controllo nel pomeriggio di oggi, domenica 20 luglio, in via di San Godenzo, all'altezza del civico 152, in zona Cassia a Roma. Il mezzo ha urtato circa otto veicoli in sosta e parte della recinzione di una proprietà privata. Alla guida c'era un uomo italiano di 43 anni. Due donne sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.

 

Cosa è successo

L'incidente si è verificato intorno alle 18. Secondo le prime ricostruzioni, a bordo del bus si trovavano quattro passeggeri oltre all'autista. Il mezzo, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo travolgendo le auto parcheggiate lungo la strada e danneggiando la recinzione di un'abitazione privata.

I feriti

Nell'impatto sono rimaste ferite due donne, di 57 e 59 anni. Una è stata trasportata all'ospedale Villa San Pietro, l'altra al Policlinico Agostino Gemelli. Le loro condizioni non sono al momento note.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, con sei pattuglie impegnate nei rilievi, insieme a un'auto medica, ai vigili del fuoco e al personale del 118 per la gestione dell'emergenza. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.

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