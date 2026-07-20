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Meteo, 17 città col bollino rosso. Da martedì arriva maltempo, colpirà prima il Nord. LIVE

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La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla ed ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di tre anziani sulle spiagge ed in una piscina del leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta: è infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo, con temporali e venti forti, dapprima al Nord e poi, dalla giornata di giovedì, anche al Centro-Sud

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La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla ed ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di tre anziani sulle spiagge ed in una piscina del leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta: è infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo, con temporali e venti forti, dapprima al Nord e poi, dalla giornata di giovedì, anche al Centro-Sud.

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Incendi nel sud della Francia, mobilitati centinaia di vigili del fuoco

Il caldo intenso e la vegetazione secca hanno alimentato incendi in un'area periurbana del Var nel sud della Francia e in zone impervie e difficilmente accessibili della Corsica. Nel Var sono scoppiati diversi roghi in una giornata in cui Météo-France aveva diramato un'allerta "arancione" per ondata di calore e avvertito di un rischio incendi "estremo"; a titolo precauzionale, tutte le aree boschive erano state chiuse. L'incendio più violento - che entro la serata di oggi impegnava oltre 600 vigili del fuoco - è divampato intorno alle ore 15 nel comune di Taradeau, nell'entroterra del Golfo di Saint-Tropez. In tarda serata, il rogo, che aveva già bruciato quasi 200 ettari, risultava "ancora non contenuto" secondo l'aggiornamento della prefettura, sebbene la situazione venisse descritta come "favorevole". "Le operazioni proseguiranno per tutta la notte per spegnere tutti i focolai residui", ha aggiunto la prefettura. Alimentato dal vento, nel corso del pomeriggio l'incendio si era propagato verso la cittadina di Les Arcs-sur-Argens. Complessivamente, nei due comuni, gendarmi e vigili del fuoco hanno evacuato 150 persone, che hanno trovato rifugio presso alcuni centri e in una scuola. Nell'Alta Corsica - dipartimento anch'esso soggetto ad allerta arancione per l'ondata di caldo - anche le zone montane isolate sono devastate dagli incendi. Due roghi, innescati dai fulmini il 12 luglio scorso, risultano ancora attivi a distanza di una settimana. 

La canicola non molla, 3 anziani muoiono in Puglia

La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla ed ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di tre anziani sulle spiagge ed in una piscina del leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta: è infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo, con temporali e venti forti, dapprima al Nord e poi, dalla giornata di giovedì, anche al Centro-Sud.

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