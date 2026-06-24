Caldo, per l’Oms in Ue è emergenza sanitaria: i rischi per la salute

Ad essere attenzionati speciali sono soprattutto gli anziani, la cui platea è in aumento a causa del progressivo invecchiamento della popolazione. L’istituto di Ginevra calcola che tra il 2017 e il 2021 i decessi causati dai colpi di calore tra gli over 65 anni hanno visto un’impennata intorno all’85% rispetto al quadriennio 2000-2004, dati che elevano le ondate di caldo a "emergenza medica con un alto tasso di mortalità". "Solo negli ultimi quattro anni, il caldo ha causato oltre 200.000 decessi nella Regione europea dell'Oms, mentre la mortalità correlata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi vent'anni", sottolinea Kluge.

Per approfondire: Caldo e colpi di calore: ecco come difendersi. I consigli del Ministero della Salute