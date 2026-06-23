Colpo di calore, quali sono i sintomi e cosa fare quando si manifesta

Il ministero consiglia di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e limitare il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, caffè e alcolici. È importante anche seguire sempre un'alimentazione corretta privilegiando cibi leggeri, freschi, facilmente digeribili e ricchi di acqua, con pochi condimenti e grassi e poсo sale. La dose di frutta e verdura consigliata è di 5 porzioni al giorno. Infine, per quanto riguarda il cibo, è fondamentale conservare correttamente gli alimenti rispettando la catena del freddo e le indicazioni per la sicurezza.