L'ordinanza della Campania, in vigore dal 21 giugno al 31 agosto 2026, sospende le attività nei settori agricolo, edile e affini tra le 12.30 e le 16.00 nelle giornate in cui Worklimate dell'Inail segnala un rischio "alto" per chi lavora all'aperto. Restano consentiti gli interventi indispensabili a garantire i servizi essenziali, purché siano adottate adeguate misure di sicurezza. L'obiettivo è ridurre i casi di stress termico e colpi di calore nei comparti maggiormente esposti.

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