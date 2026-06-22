Allerta per ondata di caldo: martedì bollino rosso in 15 città, mercoledì in 16. Ecco doveCronaca
Introduzione
La morsa del caldo non si allenta sull’Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a sei gradi la media stagionale, la settimana si apre all’insegna dell'anticiclone africano che, stando agli esperti meteorologici, non intende lasciare la Penisola almeno fino alla fine del mese. Nella giornata di martedì 23 giugno sono 15 le città per le quali il ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l’allerta massima. Diventeranno 16 l’indomani, mercoledì 24 giugno. Ecco le previsioni del dettaglio e tutte le città interessate dall’allerta.
Quello che devi sapere
Lunedì bollino rosso in 12 città
Oggi, 22 giugno, l’anticiclone africano porta caldo umido al Centro-Nord, con possibili temporali di calore sulle Alpi e sugli Appennini nelle ore pomeridiane. Le temperature massime raggiungono picchi fino a 36-37 gradi in molte città. Quelle da bollino rosso sono 12: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona.
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Martedì bollino rosso in 15 città
La situazione peggiorerà nella giornata di domani, martedì 23 giugno, quando le città da bollino rosso passeranno da 12 a 15. L’ondata di calore, come reso noto dal bollettino del ministero della Salute, coinvolgerà Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. In queste città l’allerta è di livello 3, la più elevata, che scatta in presenza di "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Il 23 giugno le temperature saranno decisamente sopra media: in particolare, le percepite faranno registrare picchi di 38 gradi a Firenze, 37 a Milano e 36 a Frosinone, Latina, Perugia, Verona e Viterbo.
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Bollino arancione
Sempre nella giornata di domani, 23 giugno, altre città registreranno temperature oltre la media, fermandosi però al livello di allerta 2, quello contrassegnato dal bollino arancione. Si tratta di Bari e Latina.
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Le previsioni di martedì nel dettaglio
La permanenza dell’anticiclone sull’Italia, oltre all’ondata di calore, porta condizioni di bel tempo ovunque. La giornata di martedì 23 giugno inizierà con una mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. Attese anche alcune grandinate. Temperature stabili oltre la media con valori massimi attesi fino a 36-37 gradi specialmente nelle regioni centro-settentrionali. L'anticiclone africano è meno forte sulle regioni meridionali, dove comunque il tempo sarà stabile: soleggiato al mattino, temporali di calore sui settori montuosi di tutte le regioni al pomeriggio. Temperature massime più alte in Campania e sul foggiano.
Mercoledì bollino rosso in 16 città
L’ondata di calore non molla la presa neanche mercoledì 24 giugno, con un’altra città che raggiunge il livello di allerta 3. Diventano quindi 16 le città da bollino rosso: alle stesse di domani si aggiungerà infatti Latina. Picchi fino a 38 gradi ancora 38 a Firenze, 37 a Milano, 36 a Frosinone, Latina, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Allerta invece di livello 2, quindi bollino arancione, mercoledì ancora a Bari.
Le previsioni di mercoledì 24 giugno
L'anticiclone di matrice africana permane con tutta la sua potenza sulle regioni settentrionali. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone pianeggianti. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore sulle Dolomiti e sulle Alpi di confine occidentali. Valori massimi attesi tra i 31 gradi di Genova e i 34-36 gradi del resto delle città. Per quanto riguarda le regioni del Centro Italia, dopo una mattinata stabile nel pomeriggio sono attesi temporali di calore sui rilievi tra Lazio e Abruzzo e sulle zone interne della Sardegna. Temperature leggermente più contenute a L'Aquila e Campobasso dove sono previsti valori massimi di 29-30 gradi. Picchi fino a 36 invece a Roma, Firenze e bassa Umbria. Alta pressione infine sulle regioni meridionali: mattinata stabile e soleggiata, più afosa lungo le coste. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore sui settori montuosi. Caldo estivo ma con picchi nella norma: valori massimi attesi tra i 29 gradi di Potenza e Catanzaro e i 34 di Napoli.