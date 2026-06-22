L'anticiclone di matrice africana permane con tutta la sua potenza sulle regioni settentrionali. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone pianeggianti. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore sulle Dolomiti e sulle Alpi di confine occidentali. Valori massimi attesi tra i 31 gradi di Genova e i 34-36 gradi del resto delle città. Per quanto riguarda le regioni del Centro Italia, dopo una mattinata stabile nel pomeriggio sono attesi temporali di calore sui rilievi tra Lazio e Abruzzo e sulle zone interne della Sardegna. Temperature leggermente più contenute a L'Aquila e Campobasso dove sono previsti valori massimi di 29-30 gradi. Picchi fino a 36 invece a Roma, Firenze e bassa Umbria. Alta pressione infine sulle regioni meridionali: mattinata stabile e soleggiata, più afosa lungo le coste. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore sui settori montuosi. Caldo estivo ma con picchi nella norma: valori massimi attesi tra i 29 gradi di Potenza e Catanzaro e i 34 di Napoli.