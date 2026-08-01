Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad agosto 2026

La Camera di commercio di Roma ha pubblicato un bando di concorso per 12 assunzioni a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario dei servizi amministrativi e di supporto. Gli inserimenti sono previsti nel biennio 2026-2027 e il bando si rivolge a candidati con laurea triennale, magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in ambito giuridico, economico, politico, amministrativo e statistico. L’iter comprende test a risposta multipla, valutazione attitudinale e colloquio orale. La domanda va inviata entro il 6 agosto.