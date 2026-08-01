Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad agosto 2026

Introduzione
Anche in questo mese, di solito segnato da pause e ferie estive, ci sono alcune date a cui fare attenzione se si vuole partecipare a delle selezioni per la PA. Dalla magistratura tributaria fino ai Vigili del fuoco e alla Camera di Commercio di Roma: ecco quali sono gli ambiti coinvolti e quali i giorni da cerchiare sul calendario
Quello che devi sapere
Aeronautica Militare, 30 tenenti a nomina diretta
Scade oggi, 1 agosto, il termine per iscriversi al concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 30 tenenti in servizio permanente a nomina diretta nei ruoli del Corpo Sanitario Aeronautico e del Genio Aeronautico.
Il concorso rappresenta un'importante opportunità per laureati che desiderano intraprendere la carriera di ufficiale in una delle quattro forze armate italiane, operando in ambiti altamente specializzati come l'ingegneria, la medicina, la psicologia, la chimica, la fisica e le discipline scientifiche.
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Vigili del fuoco, bando per 400 Allievi
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l'assunzione di 400 allievi. Il bando è rivolto ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla procedura concorsuale e prevede un percorso di selezione articolato in diverse prove, finalizzato all'assunzione di nuovo personale operativo. Si può inoltrare domanda fino al 3 agosto.
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Magistrati tributari
Scade il 6 agosto 2026, alle 23:59, il termine per iscriversi al nuovo concorso per 180 magistrati tributari. Il bando, pubblicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, offre l'opportunità di accedere alla magistratura tributaria, l'organo chiamato a decidere le controversie tra cittadini, imprese e amministrazione finanziaria in materia di imposte, tributi, tasse e sanzioni fiscali.
La procedura è aperta ai laureati in Giurisprudenza, Economia ed Economia aziendale in possesso dei requisiti previsti dal bando. Prevista una prova preselettiva (eventuale), prove scritte, prova orale e valutazione dei titoli.
Ministero della Giustizia (1.500 Posti)
C'è poi la maxi procedura che prevede il passaggio all'Area dei funzionari (famiglia professionale dei servizi giudiziari). A seguito di una recente proroga, la scadenza per l'invio delle domande sul portale dedicato è stata fissata alle ore 12:00 del 6 agosto 2026.
Camera di Commercio a Roma (12 funzionari)
La Camera di commercio di Roma ha pubblicato un bando di concorso per 12 assunzioni a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario dei servizi amministrativi e di supporto. Gli inserimenti sono previsti nel biennio 2026-2027 e il bando si rivolge a candidati con laurea triennale, magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in ambito giuridico, economico, politico, amministrativo e statistico. L’iter comprende test a risposta multipla, valutazione attitudinale e colloquio orale. La domanda va inviata entro il 6 agosto.
Concorso MASE per 50 funzionari
Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, anche per il reclutamento di 50 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il contingente è suddiviso in due profili distinti:
- 36 posti per il funzionario amministrativo con specifiche competenze in ambito giuridico (codice GIUR/MASE) e
- 14 posti per il funzionario amministrativo con competenze in ambito economico contabile (codice ECO/MASE).
Per entrambi è richiesto il diploma di laurea. La sede di destinazione è quella centrale di Roma. La scadenza per candidarsi è fissata al 12 agosto.
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