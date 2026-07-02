Il percorso previsto per l'accesso alla dirigenza sarà articolato in diverse fasi e comprenderà una valutazione approfondita delle competenze dei candidati.

La procedura inizierà con una valutazione comparativa dei titoli posseduti e comprenderà colloqui finalizzati ad analizzare il percorso professionale, le attitudini personali e le motivazioni dei candidati. A questi si affiancherà una relazione predisposta dal dirigente responsabile. Sono inoltre previste prove scritte e orali destinate ad accertare non soltanto le competenze tecniche, ma anche la capacità di analisi e sintesi, le abilità nel problem solving e le competenze comunicative.

Chi supererà positivamente l'intero iter riceverà un primo incarico dirigenziale a tempo determinato della durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il rinnovo sarà subordinato a una valutazione positiva dell'attività svolta. Soltanto dopo almeno quattro anni di esperienza complessiva e un ulteriore giudizio favorevole sarà possibile ottenere l'inserimento definitivo nel ruolo dirigenziale.