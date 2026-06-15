La procedura ordinaria di riscossione coattiva scatta solo se il debito è almeno pari a 5mila euro. Il nuovo sistema di controlli preventivi sui pagamenti dovuti ai professionisti riguarda sia le pubbliche amministrazioni che le società interamente partecipate dallo Stato. Lo stop ai pagamenti riguarda la somma complessiva dei debiti iscritti a ruolo sia nei confronti del Fisco sia in caso di mancati versamenti contributivi. Il conteggio va fatto sulla somma totale, per cui anche chi ha diverse cartelle di piccolo importo ma che sommate superano i 5.000 euro è soggetto alle nuove regole.