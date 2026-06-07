Infine, il quotidiano economico mette in evidenza ulteriori due ‘cantieri aperti’ da parte dell’Agenzia delle Entrate nell'ambito della convenzione che interessano direttamente i cittadini: i nuovi servizi che riguardano la precompilata e una estesa digitalizzazione anche dei controlli e interventi di contrasto dell’evasione fiscale. Nel testo della convenzione si legge che sarà “esteso il set informativo della dichiarazione dei redditi precompilata, rendendo fruibili ulteriori informazioni già disponibili nelle banche dati della fiscalità e acquisendo nuovi dati da soggetti terzi, in modo da semplificare e velocizzare l’adempimento dichiarativo”. Invece, sul fronte del contrasto all’evasione, l’attività di controllo sarà migliorata sfruttando anche l’analisi avanzata dei dati, favoriti dall’applicazione di tecniche di intelligenza artificiale: machine learning, il text mining e il network analysis.

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