Dopo un calo nel 2024, l'Europa ha visto un aumento del 6,5% del numero di milionari, beneficiando della stabilizzazione dei mercati azionari e del rallentamento dell’inflazione. Lussemburgo (+13,5%) e Germania (+11,1%) hanno guidato la crescita, ben davanti alla Francia (+2,7%) e al Regno Unito (+2,6%). Anche Africa (+4,1%) e America Latina (+0,3%) hanno registrato aumenti, mentre il Medio Oriente è stata l'unica regione a subire un calo (-1,4%), penalizzata in particolare dal calo dei prezzi del petrolio.