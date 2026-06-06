Aumenta il numero di milionari nel mondo, in Italia ce ne sono 358mila: i datiEconomia
Introduzione
In un pianeta alle prese con conflitti e instabilità geo-politiche, la crescita dei “Paperoni” rimane una costante. Secondo lo studio "World Wealth Report" pubblicato da Capgemini, anche nel 2025 il numero di milionari a livello globale e la loro ricchezza hanno continuato a salire, raggiungendo nuovi record, trainati dalla solida performance dei mercati azionari e dal calo dell'inflazione.
Quello che devi sapere
I milionari
La società di consulenza definisce gli individui facoltosi come coloro che possiedono più di un milione di dollari in attività investibili, esclusa la residenza principale, gli oggetti da collezione, i beni di consumo e i beni durevoli. Il loro numero è cresciuto del 7,9% a 25,3 milioni lo scorso anno, quasi 2 milioni in più rispetto alle previsioni per il 2024. La loro ricchezza totale è aumentata dell'8,7% a 98.300 miliardi di dollari, un livello record e il maggiore incremento annuale dal 2018.
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Da dove arriva la ricchezza
"I mercati azionari, trainati dai guadagni legati all'intelligenza artificiale, sono stati il principale motore di creazione di ricchezza per gli individui con un patrimonio elevato in cinque delle sei principali regioni geografiche esaminate", ha affermato Capgemini. E "la ricchezza degli individui con un patrimonio elevato rimane altamente concentrata: l'1% di essi detiene il 34,8% di questa ricchezza".
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Dall'intelligenza artificiale al settore della difesa
Nel 2025, nonostante i dazi decisi dall'amministrazione Trump, gli indici di Wall Street sono stati sostenuti dai tagli dei tassi della Fed e dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale, registrando aumenti tra il 13% e il 20%. In Europa, gli investitori hanno approfittato del boom delle aziende del settore della difesa e del massiccio piano di investimenti pubblici promosso dal governo tedesco.
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La distribuzione geografica
La crescita più significativa del numero di milionari (9,4%) si è registrata nella regione Asia-Pacifico, trainata dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. In Nord America, il loro numero è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno registrato il maggior numero di nuovi milionari in termini assoluti (+736.000, pari al 9,2%, raggiungendo quota 8,7 milioni).
In Europa dominano Lussemburgo e Germania
Dopo un calo nel 2024, l'Europa ha visto un aumento del 6,5% del numero di milionari, beneficiando della stabilizzazione dei mercati azionari e del rallentamento dell’inflazione. Lussemburgo (+13,5%) e Germania (+11,1%) hanno guidato la crescita, ben davanti alla Francia (+2,7%) e al Regno Unito (+2,6%). Anche Africa (+4,1%) e America Latina (+0,3%) hanno registrato aumenti, mentre il Medio Oriente è stata l'unica regione a subire un calo (-1,4%), penalizzata in particolare dal calo dei prezzi del petrolio.
I “super ricchi”
Per quanto riguarda la popolazione ultra-ricca, ovvero coloro che possiedono almeno 30 milioni di dollari di patrimonio in asset investibili, il numero è cresciuto del 9,4%, raggiungendo circa 250.000 persone. La loro ricchezza è aumentata del 9,7%.
E l’Italia?
Nel rapporto di Capgemini che misura la ricchezza degli high-net-worth individual, in Italia si registrano 358.410 individui milionari, per una ricchezza complessiva di 734,4 miliardi di dollari. La componente più ampia resta quella dei "Millionaires Next Door" (patrimoni tra 1 e 5 milioni di dollari), che rappresentano oltre 342 mila individui e detengono circa 576 miliardi di dollari di ricchezza. La fascia dei "Mid-Tier Millionaires" (5-30 milioni di dollari) conta invece circa 15 mila individui, per una ricchezza complessiva pari a quasi 130 miliardi di dollari. Gli Ultra-Hnwi italiani (oltre 30 milioni di dollari di patrimonio) sono circa 470 individui, e concentrano quasi 29 miliardi di dollari di wealth complessiva.
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Metodologia di ricerca
Il World Wealth Report 2026 di Capgemini si basa su tre principali fonti di dati: la Global HNWI Survey 2026, la Global Wealth Management Executive Survey 2026 e la Global Relationship Manager Survey 2026. Le ricerche hanno coinvolto 6.510 high-net-worth individual in 27 mercati, 144 dirigenti senior del wealth management in 24 mercati e 1.317 relationship manager in 24 mercati. Ai partecipanti sono state rivolte domande riguardanti preferenze e priorità di investimento, aspettative sull’esperienza cliente, relazioni consulenziali e adozione di strumenti AI e digitali nel wealth management. I partecipanti rappresentano i principali mercati di Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa.
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