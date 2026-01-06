Introduzione
I ricchi sono sempre più ricchi. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, nel 2025 i Paperoni mondiali hanno guadagnato la cifra record di 2,2 trilioni di dollari. Questa nuova ricchezza è finita nelle mani di sole otto persone, tra cui Elon Musk, Larry Ellison, Larry Page e Jeff Bezos
Una cifra record
Nel 2025 le fortune dei 500 uomini più ricchi al mondo sono aumentate della cifra record di 2,2 trilioni di dollari, dopo che la corsa dei mercati - dalle Borse alle criptovalute, fino ai metalli preziosi - e il boom dell'Intelligenza artificiale hanno fatto decollare il valore delle loro partecipazioni. La ricchezza dei Paperoni globali, riferisce l'agenzia Bloomberg sulla base del Bloomberg Billionaires Index, tocca ora gli 11.900 miliardi di dollari.
Lo sbandamento dell'aprile 2025
La corsa ha avuto il suo innesco anche con l'elezione del presidente americano Donald Trump sul finire del 2024 e che ha avuto un momento di sbandamento, poi superato, ad aprile 2025, quando l'annuncio dei dazi statunitensi ha provocato un tracollo che non si vedeva dai tempi della pandemia di Covid. In quella occasione, spiega il Bloomberg Billionaires Index, i 500 più ricchi al mondo avevano perso quasi 500 miliardi di dollari - per l'esattezza 485 - in due giorni con il crollo di Wall Street. Si è trattato della cifra più alta mai registrata in due sedute.
Chi ha guadagnato di più
Adesso, a 10 mesi dal tracollo di Wall Street, la situazione è decisamente diversa. A sorridere sono i padroni delle Big tech americane, per via dell'euforia sulle prospettive dell'Intelligenza artificiale. Basti pensare che un quarto della nuova ricchezza è finita nelle tasche di solo otto persone, tra cui il presidente di Oracle Larry Ellison, il ceo di Tesla Elon Musk, il co-fondatore di Alphabet Larry Page e il fondatore di Amazon Jeff Bezos.
Elon Musk primo "trilionario"?
Tra i miliardari citati spicca certamente Musk, in corsa per diventare il primo "trilionario" della storia grazie al megapacchetto retributivo di Tesla. In altre parole, nel 2026 l'ex capo del Doge americano potrebbe essere il primo uomo al mondo ad avere un patrimonio di 1000 miliardi. Mille miliardi, per intenderci, è un numero a 12 zeri. Recentemente il patron di Tesla si è confermato l'uomo più ricco al mondo, con un patrimonio di 622,7 miliardi di dollari a fine 2025 e un accumulo di ricchezza di 190,3 miliardi, a cui ha contribuito la recente valutazione di 800 miliardi di dollari della sua impresa aerospaziale, SpaceX.
La valutazione di SpaceX
Come riporta Bloomberg, il balzo della ricchezza di Musk è legato appunto a SpaceX, valutata 800 miliardi in una recente vendita di azioni all'interno della società (il doppio rispetto ai 400 miliardi stimati ad agosto 2025). A tale valutazione, SpaceX è la società non quotata che vale di più al mondo. Un'operazione che arricchirebbe ulteriormente il patrimonio del miliardario (che detiene circa il 42% di SpaceX) di 168 miliardi di dollari, portandolo a una stima di circa 677 miliardi.
Lontani i tempi della Standard Oil
La domanda su chi potrebbe essere il primo "trilionario" della storia ha sempre affascinato media e opinione pubblica sin da quando il mondo ha incoronato il suo primo miliardario nel 1916, l'americano John D. Rockefeller, fondatore e all'epoca maggiore azionista della Standard Oil, compagnia petrolifera statunitense chiusa negli anni Dieci del Novecento. Una domanda che, ora, potrebbe avere risposta nel nome di Elon Musk.
I futuri "trilionari"
Secondo un rapporto di Informa Connect Academy, una delle principali società di eventi, conferenze e business intelligence a livello mondiale, dopo Musk il prossimo personaggio a diventare "trilionario" potrebbe essere, nel 2028, il magnate indiano Gautam Adani, se il tasso di crescita annuale della sua ricchezza rimanesse al 123%. Nello stesso anno potrebbe essere la volta di Jensen Huang, amministratore delegato dell'azienda tecnologica Nvidia, e Prajogo Pangestu, magnate indonesiano dell'energia e delle miniere. Bernard Arnault, il capo di Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton e con un patrimonio di circa 200 miliardi di dollari, è sulla buona strada per raggiungere l'ambito traguardo nel 2030, lo stesso anno di Mark Zuckerberg.
I cinque Paperoni mondiali
Musk, dicevamo, si è confermato nuovamente l’uomo più ricco del mondo. Dietro di lui, secondo il Bloomberg Billionaires Index, ci sono i cofondatori di Alphabet Larry Page (269 miliardi di dollari) e Sergey Brin (250 miliardi di dollari), poi Bezos (253,3 miliardi di dollari) ed Ellison (249,8 miliardi di dollari). Quest'ultimo è stato inserito da Bloomberg tra i vincitori del 2025, grazie a un incremento della sua ricchezza di 57,7 miliardi di dollari. Merito dell'impennata delle azioni Oracle registrata a settembre 2025 in scia ai piani di espansione nell'Intelligenza artificiale, che ha anche permesso a Ellison, per un breve periodo, di sfilare a Musk lo scettro di Paperone mondiale.
