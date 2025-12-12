Negli Stati Uniti il peso dei super-ricchi sulla politica è cresciuto a ritmi senza precedenti, complice la liberalizzazione dei finanziamenti elettorali. La sentenza Citizens United ha spalancato le porte ai Super PACs e ai contributi illimitati. I 100 americani più facoltosi finanziano oggi una fetta crescente delle campagne federali. E il Partito Repubblicano è il principale beneficiario di questo nuovo equilibrio di potere