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Non solo Serie A, quanto guadagnano i calciatori? Meno di quanto credi

Raffaele Mastrolonardo

I dati Inps aiutano a ricostruire quanto guadagnano i giocatori di calcio in Italia: tutti, non soltanto quelli che giocano nel campionato più importante. E le cifre non sono quelle che ti aspetteresti

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