Aumento età pensionabile dal 2027: quali sono i lavoratori esclusi?

Per via di queste disposizioni, per i lavoratori - a livello generale - i requisiti per la pensione di vecchiaia, passeranno in linea di massima dagli attuali 67 anni di età a 67 anni e 1 mese l’anno prossimo, e poi a 67 anni e 3 mesi nel 2028, sempre con 20 anni di contributi.

Per la pensione anticipata ordinaria, invece, che gli uomini ora raggiungono dopo 42 anni e 10 mesi di età, serviranno 42 anni e 11 mesi nel 2027 e 43 anni e 1 mese nel 2028. Alle donne è richiesto sempre un anno in meno.

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