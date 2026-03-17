A che età si va in pensione con gli aumenti dal 2027? Chiarimenti Inps

Le novità dell’ultima Manovra modificano anche le pensioni anticipate. Per gli uomini, dal 2027 sarà possibile accedervi con almeno 42 anni e 11 mesi di contributi versati, per le donne con 41 anni e 11 mesi. Dal 2028 si passa a 43 anni e un mese per i lavoratori e a 42 anni e un mese per le lavoratrici. Chi non ricade nel sistema contributivo non deve rispettare ulteriori requisiti legati all’età anagrafica. Chi invece vi rientra si vedrà applicate regole diverse. Per andare in pensione anticipata dal 2027 bisognerà avere almeno 64 anni e un mese e aver versato contributi per 20 anni e un mese (e l’importo della pensione deve comunque corrispondere almeno a tre volte l’assegno sociale, che scende a 2,8 volte nel caso di donne con un solo figlio e a 2,6 volte nel caso di donne con due o più figli). Dal 2028 si passerà ad altri aumenti: 64 anni e tre mesi di età anagrafica e 20 anni e tre mesi di contributi versati, fermo restando l’importo richiesto per la pensione.