Introduzione

Gli effetti della guerra nel Golfo Persico iniziano a farsi vedere anche sul mercato immobiliare italiano. Come evidenzia l’ultimo rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana (Abi) ad aprile il tasso medio applicato dalle banche sui nuovi mutui è salito al 3,43%, sei centesimi in più rispetto al mese precedente. Secondo il vicedirettore Abi, Gianfranco Torriero, si tratta di "primi segnali". "Dobbiamo vedere la dinamica dei prossimi mesi", ha affermato. Ecco perché, entro la fine dell'anno, il costo delle rate mensili a tasso variabile potrebbero raggiungere quelle a tasso fisso.