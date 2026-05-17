Parallelamente prosegue anche la raccolta di investimenti necessari a sostenere la componente privata del Piano casa. A guidare questa attività è il manager Mario Abbadessa, impegnato da mesi nel coinvolgimento di fondi e investitori sia italiani sia internazionali. Dopo l’interesse manifestato dal fondo emiratino Mubadala, sarebbero in corso interlocuzioni avanzate con Abu Dhabi Investment Authority, uno dei principali fondi sovrani al mondo, già presente in diversi mercati internazionali e nel settore infrastrutturale. Restano inoltre aperti i contatti con Kuwait Investment Authority. Sul fronte italiano, tra i soggetti più interessati figura Cassa Depositi e Prestiti, mentre colloqui sarebbero in corso anche con Poste Vita e con le casse professionali, indicate dal decreto come interlocutori privilegiati per il finanziamento delle operazioni. Anche Assicurazioni Generali avrebbe espresso disponibilità a sostenere il progetto. Il presidente Andrea Sironi ha infatti manifestato apertura verso la partecipazione alla componente privata del Piano casa, sia attraverso investimenti diretti sia mettendo a disposizione l’esperienza maturata dal gruppo nel settore immobiliare.

Per approfondire: Piano Casa, il decreto è in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia su ristrutturazioni e permessi