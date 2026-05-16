Il bonus giovani riconosce ai datori di lavoro privati un’esenzione del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 nei confronti di lavoratori under 35. L’incentivo può essere utilizzato per un massimo di 24 mesi e riguarda giovani senza un impiego regolarmente retribuito da almeno due anni. Le agevolazioni spettano anche a giovani disoccupati da almeno dodici mesi che rientrano nelle categorie considerate “svantaggiate” dalla normativa europea: tra queste rientrano persone prive di diploma superiore, adulti con familiari a carico, lavoratori impiegati in settori con forte disparità di genere oppure appartenenti a minoranze etniche che necessitano di percorsi di integrazione professionale e linguistica. È inoltre prevista una forma ridotta dell’incentivo, valida per 12 mesi, anche per giovani tra i 15 e i 24 anni o per soggetti privi di un impiego stabile da almeno sei mesi.

Per approfondire: Decreto Lavoro 2026, tornano i bonus giovani e donne: a chi spettano e come funzionano