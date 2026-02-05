Con i provvedimenti emanati a fine gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole operative per l’accesso al credito d’imposta ZES unica, recependo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. L’incentivo per gli investimenti nelle aree agevolate è stato prorogato anche per il triennio 2026-2028 ed esteso alle zone assistite di Marche e Umbria, affiancandole ai territori già ricompresi nella ZES del Mezzogiorno. Le risorse disponibili sono state definite in 2,3 miliardi di euro per il 2026, un miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Per accedere al beneficio, le imprese devono trasmettere una comunicazione iniziale entro la finestra 31 marzo-30 maggio dell’anno di riferimento e una comunicazione integrativa obbligatoria, da inviare a gennaio dell’anno successivo, attestando l’effettiva realizzazione degli investimenti. È inoltre previsto un credito aggiuntivo del 14,6189% per i soggetti che hanno presentato correttamente la comunicazione integrativa nel 2025, purché non beneficiari del bonus Transizione 5.0.

