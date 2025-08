Zes, cos'è la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno

Introduzione

“Abbiamo scelto di dare a questo territorio un'opportunità in più: il Consiglio dei ministri ha deciso di approvare la norma che consente di allargare la Zona Economica Speciale (ZES) anche alla Regione Marche e alla Regione Umbria”. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle scorse ore presentando proprio ad Ancona gli interventi del governo per le Marche, dove si voterà alla fine di settembre per le elezioni regionali, assieme al vicepremier, Antonio Tajani. “Grazie al governo ci sarà consentito di tornare ad essere una delle regioni più produttive d'Italia e d'Europa”, ha commentato il presidente della Regione Acquaroli. Critiche sono piovute dall’opposizione: “Le Marche non hanno bisogno di passerelle elettorali, ma di misure concrete, strutturali e durature. Serve un governo che non si ricordi della nostra regione solo quando si avvicinano le urne”, hanno dichiarato i deputati democratici marchigiani Manzi e Curti.