Manovra, dal bonus mamme al congedo: le misure per le famiglie

Sale dunque innanzitutto l’importo del bonus mamme lavoratrici, che dagli attuali 40 euro mensili (corrisposti in un’unica soluzione a fine anno, per un totale di 480 euro) passa a 60 euro. Non concorre alla formazione del reddito ed è quindi esentasse. Le beneficiarie sono le madri con contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, le libere professioniste e le lavoratrici autonome con un reddito Isee che non supera i 40mila euro annui. Per ottenerlo bisogna però avere almeno due figli: il bonus è valido fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo. Se si hanno dai tre figli in su è invece valido fino al 18esimo compleanno del più giovane. Le interessate devono presentare domanda all’Inps in via telematica, autenticandosi nel sistema con le proprie credenziali Spid, Cie oppure Cns.

