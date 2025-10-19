Manovra, dal bonus mamme al congedo: le misure per le famiglie

Manovra 2026, tutte le misure per le famiglie: potenziati bonus mamme e congedo parentaleEconomia
Dei 18,7 miliardi di euro stanziati per la Legge di Bilancio 2026, una quota da 1,6 miliardi va ad aggiungersi alle risorse già stanziate dalle precedenti finanziarie per il sostegno alla famiglia e alla natalità, uno dei quattro pilastri della manovra (insieme alla riduzione delle tasse, il sostegno alle imprese e la Sanità), arrivando così a circa 3,5 miliardi per il triennio che va dal 2026 al 2028. Dal bonus mamme lavoratrici rafforzato al congedo parentale, da un nuovo sistema di detrazioni fiscali a un aiuto ai genitori separati, ecco le misure annunciate.
Manovra, aumenta il bonus mamme lavoratrici
Sale dunque innanzitutto l’importo del bonus mamme lavoratrici, che dagli attuali 40 euro mensili (corrisposti in un’unica soluzione a fine anno, per un totale di 480 euro) passa a 60 euro. Non concorre alla formazione del reddito ed è quindi esentasse. Le beneficiarie sono le madri con contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, le libere professioniste e le lavoratrici autonome con un reddito Isee che non supera i 40mila euro annui. Per ottenerlo bisogna però avere almeno due figli: il bonus è valido fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo. Se si hanno dai tre figli in su è invece valido fino al 18esimo compleanno del più giovane. Le interessate devono presentare domanda all’Inps in via telematica, autenticandosi nel sistema con le proprie credenziali Spid, Cie oppure Cns.
Il congedo parentale facoltativo
Si potenzia poi il congedo parentale facoltativo, con la retribuzione all’80% dello stipendio, fino a tre mesi dopo la fine del periodo di congedo obbligatorio.
Il congedo per la malattia dei figli minori
E ancora, saranno ampliate anche le maglie di un altro congedo, quello che copre i periodi di malattia dei figli minorenni. Così è riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri dello scorso 17 ottobre, quello che ha approvato la Legge di Bilancio. Sembra che passerà dagli attuali cinque a 10 giorni. Contestualmente, la soglia di età del figlio entro cui usufruirne viene spostata in avanti: da otto anni arriva a 14 anni.
Un aiuto ai genitori separati
Una novità entrata in manovra riguarda il sostegno per la casa a chi si trova in difficoltà economiche dopo una separazione. Ne ha parlato il vicepremier Matteo Salvini, indicando “un contributo fiscale tangibile per i genitori separati che hanno difficoltà con la casa, sono centinaia di migliaia". Molto spesso, ha aggiunto, "sono soprattutto i padri a dormire in macchina, alla Caritas, a tornare dai genitori", sostenerli per la casa "è qualcosa che mi rende molto orgoglioso", una "mossa di equità sociale".
Gli esoneri contributivi per passare da full time a part time
I genitori che hanno dai tre figli in su potrebbero godere di nuovi incentivi, tramite esoneri contributivi, per la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time. Vale per le lavoratrici e i lavoratori con almeno tre figli.
Detrazioni fiscali anche per chi ha solo un figlio
Un'altra novità, se troverà spazio nei passaggi parlamentari di approvazione della manovra, potrebbe riguardare il sistema delle detrazioni, favorendo anche chi ha un solo figlio, tramite l’applicazione del coefficiente “più favorevole” di 0,85. Il limite di spesa massima che si potrà portare in detrazione arriva a 11.900 euro (invece che 9.800).
Rifinanziata la Carta “Dedicata a te”
Viene rifinanziata per due anni la social card “Dedicata a te”, con 500 milioni di euro. Introdotta per la prima volta dal governo Meloni con la Legge di bilancio 2023, la carta è un sostegno economico erogato dai Comuni sotto forma di prepagata. Resta da capire se resterà immutata la forma del bonus “una tantum” da 500 euro destinato all’acquisto di beni di prima necessità per famiglie in difficoltà economica.
La riforma dei caregiver familiari
Spazio anche alla riforma dei caregiver familiari: specifiche risorse vengono destinate al completamento del riconoscimento del loro ruolo di cura e di assistenza. Mancano ancora però informazioni precise su come farlo (e su quanti fondi ci saranno a disposizione).
Abitazione principale fuori dal calcolo Isee
Per favorire l'utilizzo degli strumenti di welfare, l'abitazione principale esce dal calcolo Isee, fino a un valore catastale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila-92mila euro.
Niente bonus libri scolastici
Non è stato trovato invece, al momento, un posto per il bonus libri scolastici. "Purtroppo non siamo riusciti ad assecondare" questa richiesta, ha spiegato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
