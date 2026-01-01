Un'altra grande novità è rappresentata dal "Riconoscimento di Destinazione turistica di qualità" che punta a identificare e incrementare la qualità, la sostenibilità e l'accessibilità dei servizi turistici locali, promuovendo l'eccellenza e la crescita sociale delle destinazioni. Attraverso un apposito decreto, il ministero riconoscerà tale titolo ai comuni, alle unioni di comuni e alle isole minori con popolazione inferiore a 30mila abitanti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla commissione tecnica del dicastero. Il riconoscimento ha una durata di due anni. Queste località beneficeranno del supporto di Enit in via prioritaria nelle proprie attività di valorizzazione. La misura viene supportata con uno stanziamento di 500mila euro annui, a decorrere dal 2026.