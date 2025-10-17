Manovra 2026, le novità per i pensionati: dalle minime all'aumento età

Manovra 2026, le misure per i pensionati: dalle minime all'aumento dell'età dal 2027Economia
Presenti diverse novità in Manovra in tema di pensioni. Il testo della Legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei ministri prevede modifiche su alcune questioni, come l'età pensionabile e l'aumento delle pensioni minime. Ecco quali sono le più importanti.
Aumento età pensionabile
Secondo quanto ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dopo il Consiglio dei ministri che ha varato il testo della Manovra, "la sterilizzazione è confermata con un mese in più dal 2027 e altri 2 dal 2028. Nel 2027 il Parlamento potrà cambiare le cose ma per adesso restano i due mesi".
L'aumento delle pensioni minime
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha inoltre parlato di aumento delle pensioni minime: "Abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili, ricorderete le polemiche rispetto ai 6 euro dell'anno scorso che peraltro facevano riferimento all'indice di inflazione".
Nessuna sterilizzazione per pochi
Le parole del ministro Giorgetti confermano quanto dichiarato dal governo nel Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue, dove si dichiarava che "con riferimento alle pensioni, nel biennio 2027-2028, si conferma, ad esclusione dei lavori gravosi e usuranti, l'aumento graduale dei requisiti di accesso al pensionamento connessi all'adeguamento all'aspettativa di vita". Smentite le ipotesi circolate negli ultimi giorni, che parlavano di un aumento generalizzato per tutti di tre mesi a partire dal 2027, con l'esclusione di poche categorie di lavoratori.
Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale
Si va poi verso una nuova proroga di Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale. È stato il ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone a proporre una riconferma di quota 103, cioè la possibilità che permette di uscire dal lavoro con almeno 62 anni di età e 41 anni di versamenti introdotta nel 2023. Inoltre si ragiona anche su una possibile riconferma di Opzione donna, la misura che prevede l'uscita anticipata per le donne che hanno almeno 35 anni di contributi e accettano il ricalcolo dell'assegno con il metodo contributivo. Il dicastero guidato da Calderone ha poi chiesto una proroga dell'Ape sociale, cioè la pensione anticipata studiata per alcune categorie vulnerabili che necessitano di lasciare il lavoro prima dei 67 anni di età previsti della legge Fornero.
I dati del 2024
Il monitoraggio sui flussi di pensionamento, relativi allo scorso anno, evidenziano che i lavoratori usciti con la pensione anticipata con decorrenza nel 2024 sono stati 215mila, tra questi 195mila non avevano compiuto ancora 65 anni. Secondo il monitoraggio sulle uscite in anticipata previsto dalla legge del 2019 appena il 17% del totale dei pensionati che vanno in anticipata lascia il lavoro dopo aver compiuto i 64 anni.
Le altre ipotesi
Infine, tra le ipotesi che circolano, anche la previsione di un altro semestre di silenzio-assenso per l'adesione alla previdenza complementare. La proposta prevede che i lavoratori debbano esprimere esplicitamente se mantenere in azienda il trattamento di fine rapporto (Tfr), in linea con quanto già previsto nel primo semestre del 2007. In assenza di tale opzione da parte del lavoratore, il Tfr viene conferito alla forma di previdenza complementare individuata.
