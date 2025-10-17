Manovra 2026, le novità per i pensionati: dalle minime all'aumento età

Si va poi verso una nuova proroga di Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale. È stato il ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone a proporre una riconferma di quota 103, cioè la possibilità che permette di uscire dal lavoro con almeno 62 anni di età e 41 anni di versamenti introdotta nel 2023. Inoltre si ragiona anche su una possibile riconferma di Opzione donna, la misura che prevede l'uscita anticipata per le donne che hanno almeno 35 anni di contributi e accettano il ricalcolo dell'assegno con il metodo contributivo. Il dicastero guidato da Calderone ha poi chiesto una proroga dell'Ape sociale, cioè la pensione anticipata studiata per alcune categorie vulnerabili che necessitano di lasciare il lavoro prima dei 67 anni di età previsti della legge Fornero.