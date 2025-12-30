Tra i mesi del 2026 dove si verificherà un disallineamento tra i pagamenti di poste e banche ci sono anche maggio e agosto. Per effetto della Festa del Lavoro, l’accredito del cedolino emesso dagli uffici postali avverrà sabato 2 maggio mentre quello erogato dagli istituti di credito slitterà a lunedì 4. Per agosto il cedolino sarà corrisposto dalle Poste sabato 1° mentre lunedì 3 sarà la volta delle banche. Per i restanti mesi, i pagamenti avverranno, per tutti, il giorno 1° ad aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre e dicembre. Mentre si dovrà attendere il giorno 2 nei mesi di febbraio, marzo e novembre.

