Pensioni 2026, da gennaio adeguamento all’inflazione: le simulazioni

Secondo la Cgil l’attuale meccanismo di rivalutazione sulle pensioni è insufficiente a garantire il potere d’acquisto. "La perequazione è assolutamente insufficiente a recuperare la perdita di potere d’acquisto prodotta dall’impennata inflattiva del biennio 2022-2023, e oggi gli aumenti previsti risultano quasi del tutto erosi dall’Irpef e dalle addizionali, con un impatto reale minimo e in molti casi simbolico", commentano gli uffici Previdenza del sindacato di Corso d’Italia.