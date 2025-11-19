Pensioni dicembre 2025, cambia l'importo del cedolino: ecco perché

Nel cedolino di dicembre 2025 sarà accreditato anche il bonus supplementare, che - se sarà uguale al 2024 - sarà di poco meno di 155 euro. Introdotto dalla Finanziaria 2001 (articolo 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388), il contributo viene riconosciuto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali. L’integrazione è destinata ai titolari di pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e di forme sostitutive o integrative gestite dall’Inps o da enti previdenziali privatizzati. Sono esclusi i trattamenti di natura assistenziale e le prestazioni esterne al sistema pensionistico. La verifica del diritto al supplemento si basa su due criteri: l’importo della pensione e il reddito complessivo ai fini Irpef.