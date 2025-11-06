Pensioni, in arrivo assegni più alti a dicembre: tutti gli aumenti

Per chi possiede fino a 15 anni di contributi (o 18 anni se lavoratore autonomo), l’importo spettante è di 437 euro in caso di reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, e di 336 euro se compreso tra 1,5 e 2 volte tale soglia. Con un’anzianità contributiva tra 15 e 25 anni (18-28 per gli autonomi), l’importo sale a 546 euro per redditi fino a 1,5 volte il minimo e a 420 euro per redditi tra 1,5 e 2 volte il minimo. Infine, chi ha versato oltre 25 anni di contributi (28 per gli autonomi) riceverà 655 euro se il reddito non supera 1,5 volte il minimo, oppure 504 euro se è compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.