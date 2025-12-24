Car sharing, settore in crisi: i dati e le cause del fenomeno

Enjoy, un operatore storico di car sharing, nel 2025 ha iniziato una corposa riduzione del numero dei veicoli in servizio. Di recente sono state comunicate le modalità operative per il noleggio dei veicoli. A partire dal 12 gennaio 2026 a Milano, Torino e Firenze, e dal 21 gennaio 2026 a Roma e Bologna, i veicoli avranno come punto di riferimento esclusivamente gli Enjoy Point, aree dedicate all’interno delle stazioni di servizio Enilive, aeroporti e stazioni ferroviarie, dove i clienti potranno iniziare e terminare i noleggi. Gli Enjoy Point saranno attivati in numerose stazioni di servizio Enilive che si trovano in punti strategici. Con l’introduzione di questa nuova modalità, i clienti non potranno più avviare e terminare il noleggio in un qualsiasi punto dell’area di copertura. Inoltre, l’accesso alle Ztl non sarà più consentito e, in caso di parcheggio sulle strisce blu, anche a bordo di Enjoy sarà necessario pagare il ticket secondo le tariffe stabilite dalle amministrazioni locali. Cambiano anche i metodi di pagamento: per noleggiare un veicolo sono abilitate solo le carte di credito/debito e PayPal (e non più le carte prepagate); e i voucher potranno essere utilizzati solo se nell’App è stato inserito un altro metodo di pagamento valido (carta di credito/debito o PayPal).

