Enjoy, nel 2026 nuove modalità noleggio: cosa cambia e in quali città

Il car sharing di Enilive si trasforma: tra poche settimane muteranno le modalità operative per il noleggio dei veicoli e i metodi di pagamento. Inoltre, l'accesso alle Ztl non sarà più consentito e, in caso di parcheggio sulle strisce blu, sarà necessario pagare il ticket secondo le tariffe stabilite dalle amministrazioni locali
Tra poche settimane cambieranno le modalità operative per il noleggio dei veicoli Enjoy, il car sharing di Enilive. A partire dal 12 gennaio 2026 a Milano, Torino e Firenze, e dal 21 gennaio 2026 a Roma e Bologna, i veicoli del servizio Enjoy avranno come punto di riferimento esclusivamente gli Enjoy Point, aree dedicate all’interno delle stazioni di servizio Enilive, aeroporti e stazioni ferroviarie, dove i clienti potranno iniziare e terminare i noleggi. Gli Enjoy Point saranno attivati in numerose stazioni di servizio Enilive che si trovano in punti strategici, utili per l'interscambio con i mezzi pubblici, o in luoghi di interesse. Tutti gli Enjoy Point saranno indicati nell'App e sul sito Enjoy, dove potranno anche essere consultate le tariffe per i noleggi, aggiornate in tempo reale.
Non più consentito l'accesso alle Ztl
Con l’introduzione di questa nuova modalità, i clienti Enjoy non potranno più avviare e terminare il noleggio in un qualsiasi punto dell’area di copertura. La trasformazione del servizio consentirà a Enilive di mantenere uno standard di cura delle auto Enjoy più elevato: grazie alla sinergia con i gestori delle stazioni di servizio, sarà più facile monitorare lo stato dei veicoli e intervenire per eventuali necessità di manutenzione. Inoltre, l’accesso alle Ztl non sarà più consentito e, in caso di parcheggio sulle strisce blu, anche a bordo di Enjoy sarà necessario pagare il ticket secondo le tariffe stabilite dalle amministrazioni locali.
Modificati i metodi di pagamento
Continueranno a essere disponibili le attuali tariffe di noleggio e prenotazione, così come resteranno validi gli abbonamenti con i piani attualmente in vigore. Inoltre, i clienti potranno continuare a viaggiare, anche per più giorni, in tutto il territorio italiano: il noleggio dovrà essere concluso all'interno di un Enjoy Point abilitato nell'area di copertura di partenza. Nelle prossime settimane, però, cambieranno anche i metodi di pagamento: dal 14 dicembre 2025 per i clienti che si registreranno al servizio a partire da quella data e dal 21 gennaio 2026 per tutti i clienti già registrati, per noleggiare un veicolo saranno abilitate solo le carte di credito/debito e PayPal (e non più le carte prepagate); e i voucher potranno essere utilizzati solo se nell’App è stato inserito un altro metodo di pagamento valido (carta di credito/debito o PayPal).