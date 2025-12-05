Enjoy, nel 2026 nuove modalità noleggio: cosa cambia e in quali città

Il car sharing di Enilive si trasforma: tra poche settimane muteranno le modalità operative per il noleggio dei veicoli e i metodi di pagamento. Inoltre, l'accesso alle Ztl non sarà più consentito e, in caso di parcheggio sulle strisce blu, sarà necessario pagare il ticket secondo le tariffe stabilite dalle amministrazioni locali

Tra poche settimane cambieranno le modalità operative per il noleggio dei veicoli Enjoy, il car sharing di Enilive. A partire dal 12 gennaio 2026 a Milano, Torino e Firenze, e dal 21 gennaio 2026 a Roma e Bologna, i veicoli del servizio Enjoy avranno come punto di riferimento esclusivamente gli Enjoy Point, aree dedicate all’interno delle stazioni di servizio Enilive, aeroporti e stazioni ferroviarie, dove i clienti potranno iniziare e terminare i noleggi. Gli Enjoy Point saranno attivati in numerose stazioni di servizio Enilive che si trovano in punti strategici, utili per l'interscambio con i mezzi pubblici, o in luoghi di interesse. Tutti gli Enjoy Point saranno indicati nell'App e sul sito Enjoy, dove potranno anche essere consultate le tariffe per i noleggi, aggiornate in tempo reale.

Non più consentito l'accesso alle Ztl Con l'introduzione di questa nuova modalità, i clienti Enjoy non potranno più avviare e terminare il noleggio in un qualsiasi punto dell'area di copertura. La trasformazione del servizio consentirà a Enilive di mantenere uno standard di cura delle auto Enjoy più elevato: grazie alla sinergia con i gestori delle stazioni di servizio, sarà più facile monitorare lo stato dei veicoli e intervenire per eventuali necessità di manutenzione. Inoltre, l'accesso alle Ztl non sarà più consentito e, in caso di parcheggio sulle strisce blu, anche a bordo di Enjoy sarà necessario pagare il ticket secondo le tariffe stabilite dalle amministrazioni locali.