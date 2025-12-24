Trainare un’auto, in quali casi è consentito: cosa dice Codice Strada

Trainare un’auto non è un’operazione ordinaria e, proprio per questo, è regolata dal Codice della strada. Che si tratti di un guasto improvviso o di un veicolo in avaria, il traino è ammesso solo a determinate condizioni, con limiti precisi su modalità, attrezzature e responsabilità. Multe salate se non si rispetta quando detto dal Codice

Il Codice della strada ammette il traino di un veicolo solo in caso di effettiva necessità, tipicamente quando l’auto trainata è in avaria e non può muoversi autonomamente. Il traino non può, quindi, essere utilizzato come soluzione abituale per spostare un veicolo funzionante, né come alternativa al trasporto su carro attrezzi. La finalità deve essere esclusivamente quella di raggiungere il più vicino luogo idoneo alla riparazione o alla messa in sicurezza del mezzo.

Vietato trainare due veicoli

L’Articolo 63 del Codice della Strada disciplina il traino dei veicoli, specificando come non si possano trainare più veicoli contemporaneamente tranne che per trasporti eccezionali specifici. È vietato, inoltre, trainare una moto o essere trainati da una moto.

Le modalità ammesse dal Codice



Il traino deve avvenire utilizzando un collegamento idoneo, come una fune o una barra rigida, purché omologata e in buono stato. Il collegamento deve garantire stabilità e controllo del veicolo trainato, evitando strappi o oscillazioni. Il veicolo trainato deve avere il conducente a bordo, in grado di sterzare e frenare. Il sistema frenante deve quindi essere almeno parzialmente funzionante. In assenza di queste condizioni, il traino non è consentito e diventa obbligatorio ricorrere a un mezzo di soccorso autorizzato.

Limiti di velocità e comportamento su strada



Durante il traino devono essere rispettate velocità particolarmente contenute e una condotta di guida prudente. Anche se il Codice non fissa un limite numerico specifico valido in ogni situazione, impone che la velocità sia adeguata alle condizioni di sicurezza, tenendo conto della manovrabilità ridotta e degli spazi di arresto più lunghi.

Traino auto, dove è vietato

Come specificato dall’Articolo 165 del Codice della Strada, è vietato trainare un’auto in autostrada e sulle strade extraurbane principali. In questi casi il soccorso stradale deve essere fatto esclusivamente da mezzi di soccorso autorizzati, con l’obbligo di caricare la vettura su un carro attrezzi.

Segnalazioni e dispositivi obbligatori



Il veicolo trainato deve essere segnalato in modo visibile. In caso di avaria, è obbligatorio l’uso delle luci di emergenza o, se non funzionanti, del triangolo di segnalazione. La fune o la barra di traino deve essere chiaramente visibile, spesso segnalata con un panno o un dispositivo ad alta visibilità. Entrambi i conducenti devono essere in grado di comunicare e coordinare le manovre, soprattutto in fase di partenza, svolta e arresto.

Responsabilità e sanzioni



Se il traino avviene in violazione delle norme, le sanzioni amministrative possono essere rilevanti e accompagnate dalla decurtazione di punti dalla patente. In caso di incidente, la responsabilità può estendersi anche sul piano civile e penale, soprattutto se il traino irregolare ha contribuito alla dinamica del sinistro. La violazione delle norme comporta una multa da 87 a 344 euro.