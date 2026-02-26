Stellantis ha chiuso il 2025 con ricavi netti pari a 153,5 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto al 2024 e con una perdita netta di 22,3 miliardi di euro. Nel comunicare i risultati l'azienda di automotive sottolinea comunque come la seconda metà del 2025, che rappresenta i primi 6 mesi pieni della gestione di Antonio Filosa, "ha visto un miglioramento della crescita dei ricavi e del flusso di cassa industriale".

Il dettaglio dei numeri

La perdita, sottolinea Stellantis, è dovuta a 25,4 miliardi di oneri straordinari per l'intero anno, "che riflette principalmente un cambiamento strategico volto a riportare le preferenze dei clienti e la libertà di scelta al centro dei piani dell'azienda". La perdita operativa rettificata è di 842 milioni di euro, il flusso di cassa industriale è negativo per 4,5 miliardi di euro.

Pesa sui risultati di Stellantis il profondo reset deciso lo scorso anno: il dato del calo del 2% rispetto all'anno precedente è impattato principalmente dagli effetti negativi dei tassi di cambio e del calo dei prezzi netti nel primo semestre del 2025.

In un anno già difficile sul mercato automobilistico il gruppo guidato da Antonio Filosa - mostrano i dati presentati agli analisti - ha subito un impatto negativo da 5,9 miliardi per via della svalutazione subita dalle valute di alcuni dei principali mercati: il calo è particolarmente forte nella 'cassaforte' di Stellantis, gli Stati Uniti, per l'indebolimento del dollaro, cui si accompagna il trend negativo di lira turca, real brasiliano, dollaro canadese e peso argentino.

L'impatto è stato particolarmente forte nel secondo semestre con 4 miliardi di dollari 'bruciati' per il rafforzamento della moneta unica.

Le notizie positive

Il gruppo ha registrato un aumento del 10% dei ricavi netti rispetto all’anno precedente mentre il flusso di cassa industriale, anche se ancora negativo per 1,5 miliardi di euro, ha visto un miglioramento di circa il 50% rispetto al 1° semestre 2025 e del 73% rispetto allo stesso periodo del 2024. La liquidità industriale disponibile era di 46 miliardi di euro alla fine del 2025 ma - si ricorda - "per preservare una struttura patrimoniale solida, il Consiglio d’Amministrazione ha autorizzato la sospensione del dividendo 2026 e l’emissione di obbligazioni ibride fino a 5 miliardi di euro.