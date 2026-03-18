Nuova DS N°7 cambia a 360 gradi rispetto al passato. Prodotta in Italia nello stabilimento di Melfi, nasce su piattaforma STLA Medium in abbinamento a motorizzazioni 100% elettriche o ibride. La versione elettrica Long Range dichiara fino a 740 km nel ciclo Wltp

La nuova DS N°7 sarà costruita nello stabilimento Stellantis di Melfi e arriverà nelle concessionarie nell’ultimo trimestre del 2026 dopo l’apertura ordini a maggio. La lunghezza sale a 4,66 metri, il passo arriva a 2,79 metri, la larghezza resta a 1,90 metri e l’altezza a 1,63. La base tecnica è la STLA Medium, architettura multi-energia già predisposta per versioni elettriche e ibride.

DS N°7: tecnologia di bordo e assistenza alla guida DS N°7 porta su strada i principali sistemi di assistenza e interfaccia oggi al vertice dell’offerta del marchio. Il DS Drive Assist 2.0 è un livello 2 con mantenimento della distanza, centraggio in corsia, cambio di corsia semi-automatico fra 70 e 140 km/h e funzione Predictive ACC, capace di adattare la velocità a limiti, curve, rotatorie e incroci. Il DS Pixelvision integra fari adattivi, abbaglianti orientabili, funzione antiabbagliamento e luci di svolta. La portata dichiarata è di 400 metri, che può salire a 520 metri con la funzione Main Beam Boost nelle condizioni previste dal sistema. Il DS Night Vision usa invece una telecamera a infrarossi nel paraurti e rileva pedoni, ciclisti e animali fino a 300 metri, segnalandoli nel quadro strumenti. A bordo c’è anche l’Extended Head Up Display, che proietta sul parabrezza le informazioni essenziali, e il DS Iris System 2.0 con schermo centrale da 16 pollici, comandi vocali, Apple CarPlay e Android Auto wireless, Bluetooth, porte USB-C, servizi connessi e integrazione ChatGPT secondo quanto comunicato dal costruttore. Approfondimento DS N°8, il test drive della SUV coupé del brand premium di Stellantis

Design, aerodinamica e bagagliaio di DS N°7 Sul piano tecnico il dato più interessante è il lavoro fatto sull’aerodinamica. DS dichiara un Cx di 0,26 e uno SCx di 0,69. Il tetto scende verso il posteriore con una linea che deriva dal concept DS Aero Sport Lounge, ma senza sacrificare troppo la funzionalità. Il bagagliaio arriva fino a 560 litri, oppure 500 litri nella configurazione minima Awd con subwoofer.

DS N°7

DS N°7 elettrica: autonomia e ricarica La gamma elettrica si articola su tre livelli. La E-Tense Fwd da 230 cv adotta una batteria da 73,7 kWh e dichiara fino a 543 km Wltp. La E-Tense Fwd Long Range da 245 cv impiega una batteria da 97,2 kWh e arriva fino a 740 km Wltp. Al vertice c’è la E-Tense Awd Long Range da 350 cv, con funzione boost fino a 375 cv, trazione integrale e autonomia fino a 679 km. In questa configurazione lo 0-100 viene indicato in 5,4 secondi. Per la ricarica in corrente continua si va dal 20 all’80% in 27 minuti sulla Long Range e in 31 minuti sulla versione con batteria da 73,7 kWh. Di serie c’è il caricatore in AC da 11 kW, con opzione da 22 kW. Completano il pacchetto la frenata rigenerativa su tre livelli, selezionabile dalle palette al volante, e la funzione One Pedal.