Nuvolari, l'Audi stradale più potente ed esclusiva di sempre

La casa dei Quattro Anelli ha presentato un’esclusiva e performante supercar ibrida da 1.001 CV in grado di raggiungere i 350 km/h di velocità massima. Sarà prodotta in soli 499 esemplari. Il design riprende gli stilemi della Concept C disegnata da Massimo Frascella, arriverà nel 2027 con un prezzo che dovrebbe oscillare tra 500 e 600.000 euro

Una nuova supercar ibrida votata alle prestazioni, con tanto carbonio e i Quattro Anelli sul muso. La nuova Audi Nuvolari nasce per stupire e per sottolineare come il marchio di Ingolstadt abbia ancora voglia e capacità di creare qualcosa di unico o meglio di molto esclusivo visto che questa nuova creatura sarà prodotta in soli 499 esemplari. A Montecarlo, a pochi giorni dal Gran Premio di Formula 1, dove Audi è tornata di recente a competere, è stata svelata questa vettura ad altissime prestazioni con il V8 sotto pelle sottolineando il legame con il motorsport e guardando al futuro.

La nuova Audi Nuvolari La nuova Audi Nuvolari è frutto anche delle sinergie di gruppo, sfruttando l’architettura ibrida che ha già debuttato sulla Lamborghini Temerario. Non a caso a seguire da vicino i lavori c’è stato Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Audi che prima lavorava proprio a Sant’Agata Bolognese. La Nuvolari è stata sviluppata in meno di un anno e mezzo, scegliendo per la prima volta da oltre 60 anni un nome vero e non una figlia con un numero. Approfondimento Nuova Audi Q7, le anticipazioni sulla terza generazione

Più di un’erede della R8 Difficile ridurla ad una semplice erede della R8: sia perché è qualcosa di molto di più, sia perché è una vettura particolarmente esclusiva e con prestazioni uniche. In realtà dalla R8 tra alcuni elementi stilistici anche se i riferimenti più evidenti sono alla Concept C, manifesto di design presentato lo scorso anno e opera della matita di Massimo Frascella per il nuovo corso dei Quattro Anelli. Approfondimento Audi Q9 2026, svelati gli interni: ecco le anticipazioni sul nuovo Suv

Esperienza da Formula 1 La vettura vanta tanto carbonio a vista e soluzioni aerodinamiche ricercate. Dalle prese d’aria anteriori per il raffreddamento delle componenti fino all’alettone mobile che può essere attivato sia automaticamente che manualmente e può assumere tre posizioni: Closed, Low Downforce (LD) e High Downforce (HD). L’affinamento è stato portato avanti anche grazie all’esperienza in Formula 1, con i preziosi consigli dei piloti Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. Al debutto su un modello del marchio tedesco anche i cerchi forgiati monodado. Approfondimento Auto Union Lucca, la monoposto dei record di Audi torna su strada

Gli interni di Audi Nuvolari In abitacolo c’è una plancia focalizzata sul pilota/guidatore, con il cockpit e uno schermo per il sistema multimediale inclinato che arriva fino al tunnel centrale. Nessun display aggiuntivo per il passeggero come sugli ultimi modelli Audi di serie e comandi posizionati tutti a portata di conducente. I pulsanti e soprattutto l’apertura della portiera restituiscono un feedback analogico con tanto di click. Approfondimento Audi RS 5, plug-in ad alte prestazioni: il test drive

Prestazioni uniche Sotto pelle c’è una powertrain ibrida che combina il motore 4.0 V8 biturbo collocato in posizione centrale, che eroga 800 CV e tre motori elettrici a flusso assiale da 110 kW l’uno, con una batteria agli ioni di litio da 7,3 kWh. La potenza complessiva è di 1.001 CV, con la possibilità di raggiungere i 350 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,8 secondi. Cinque le modalità di guida: E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+ e Track. Presente poi anche la trazione integrale quattro predittiva, con un sistema in grado di elaborare quasi in tempo reale i dati provenienti dal veicolo. In aggiunta c’è anche il torque vectoring variabile che serve a garantire il massimo in termini di stabilità e agilità della vettura. Approfondimento Audi Q4 e-tron 2026, le novità e le caratteristiche del suv elettrico