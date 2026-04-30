La prova su strada e in pista della prima PHEV sportiva dei Quattro Anelli, disponibile sia nella versione berlina che con carrozzeria Avant: si tratta di una plug-in hybrid da 639 CV grazie alla combinazione del V6 e di un motore elettrico con meccanica appositamente studiata per esaltare le prestazioni di questa vettura. Prezzo a partire da 86.500 euro.
La prima sportiva plug-in di Ingolstadt. Audi Sport non rinuncia al motore a combustione ma lo elettrifica: nasce così la nuova RS5, granturismo da pista per essere all’avanguardia delle performance. La prima PHEV di Audi Sport si riconosce subito grazie alla calandra maggiorata, al generoso diffusore e ai parafanghi allargati, senza dimenticare i due scarichi specifici che fanno capolino in coda. A bordo poi interni specifici Audi Sport.
Le prestazioni della plug-in sportiva
Il cuore di nuova Audi RS 5 è frutto della combinazione di un 2.9 TFSI V6 biturbo da 510 CV abbinato ad un motore elettrico da 177 CV e ad una batteria da 25,9 kWh (22 kWh netti). Quest’ultima offre un’autonomia di 80 km in full electric. L’output complessivo del sistema è di 639 CV e 825 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 in 3,6 secondi e una velocità massima di 285 km/h.
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Come va la nuova Audi RS5
E quale luogo migliore per una vettura del genere se non la pista, in questo caso il Tazio Nuvolari. Sulla nuova sportiva dei Quattro Anelli c’è un nuovo differenziale autobloccante ma anche il Torque Vectoring elettromeccanico per una distribuzione della doppia rapidissima in ogni fase della guida. Chiudere le traiettorie sembra ancora più facile al volante di questa RS5, il peso senza dubbio c’è ma non è così evidente, specialmente in pista, con le masse ben distribuite anche a fronte della presenza della batteria, posizionata in coda.
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C’è anche una nuova S5
Accanto alla nuova RS5 poi anche la S5, vera berlina in stile Sportback caratterizzata da un’estetica S con paraurti specifici e un’estrattore dedicato. Sotto pelle il V6 3.0 TFSI da 367 CV con tecnologia MHEV plus. Lo scatto da 0 a 100 si consuma in 4,5 secondi. Il prezzo parte da 86.500 euro.
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Prezzo di RS5
Per quel che riguarda, RS5 sarà disponibile con la carrozzeria Avant oppure berlina, con un prezzo di partenza di 111.100 euro e prime consegne da giugno. Con l’elettrificazione che incombe, Audi Sport ha voluto rispondere presente, offrendo dunque una RS5 che non rinunci alla propria vocazione. Per una sportività appunto, senza compromessi.