La prova su strada e in pista della prima PHEV sportiva dei Quattro Anelli, disponibile sia nella versione berlina che con carrozzeria Avant: si tratta di una plug-in hybrid da 639 CV grazie alla combinazione del V6 e di un motore elettrico con meccanica appositamente studiata per esaltare le prestazioni di questa vettura. Prezzo a partire da 86.500 euro.

La prima sportiva plug-in di Ingolstadt. Audi Sport non rinuncia al motore a combustione ma lo elettrifica: nasce così la nuova RS5, granturismo da pista per essere all’avanguardia delle performance. La prima PHEV di Audi Sport si riconosce subito grazie alla calandra maggiorata, al generoso diffusore e ai parafanghi allargati, senza dimenticare i due scarichi specifici che fanno capolino in coda. A bordo poi interni specifici Audi Sport.

Le prestazioni della plug-in sportiva

Il cuore di nuova Audi RS 5 è frutto della combinazione di un 2.9 TFSI V6 biturbo da 510 CV abbinato ad un motore elettrico da 177 CV e ad una batteria da 25,9 kWh (22 kWh netti). Quest’ultima offre un’autonomia di 80 km in full electric. L’output complessivo del sistema è di 639 CV e 825 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 in 3,6 secondi e una velocità massima di 285 km/h.