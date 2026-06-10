La seconda tappa della 1000 Miglia

Dopo il primo giorno dunque, al comando della Mille Miglia 2026 c’è la coppia formata da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, grandi favoriti per la vittoria finale forti dei sei successi consecutivi ottenuti nelle edizioni precedenti (Vesco ne ha vinte sette in totale ed è autentico recordman). Il duo italiano a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929 hanno recuperato subito terreno dopo che i fratelli Tonconogy che ieri avevano saputo imporsi nelle Prove in terra bresciana. Terza piazza per Lorenzo e Mario Turelli, anche se nelle zone alte della classifica sono molti i nomi noti che puntano ai posizionamenti più nobili.