Prosegue lungo l’Italia la carovana della Freccia Rossa, la seconda tappa vedrà gli equipaggi passare attraverso l’Emilia-Romagna, con il percorso che si affaccerà a Ferrara per poi fermarsi a Modena per il pranzo. Il secondo giorno si concluderà in serata a Montecatini
Giorno due della Mille Miglia 2026. La seconda tappa della 44esima edizione della rievocazione della Freccia Rossa è partita questa mattina da Padova dove la carovana si era fermata nella serata di ieri come conclusione della prima tappa. Grande entusiasmo in Prato della Valle con gente assiepata fino a tarda sera per assistere al Controllo Orario.
La seconda tappa della 1000 Miglia
Dopo il primo giorno dunque, al comando della Mille Miglia 2026 c’è la coppia formata da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, grandi favoriti per la vittoria finale forti dei sei successi consecutivi ottenuti nelle edizioni precedenti (Vesco ne ha vinte sette in totale ed è autentico recordman). Il duo italiano a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929 hanno recuperato subito terreno dopo che i fratelli Tonconogy che ieri avevano saputo imporsi nelle Prove in terra bresciana. Terza piazza per Lorenzo e Mario Turelli, anche se nelle zone alte della classifica sono molti i nomi noti che puntano ai posizionamenti più nobili.
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Il passaggio tra Veneto ed Emilia-Romagna
Questa mattina, dopo il Controllo Timbro a Montegrotto Terme e una serie di Prove Cronometrate immerse nel verde dei Colli Euganei, il convoglio ha effettuato un Controllo Timbro al Castello di Valbona a Lozzo Atestino, per poi tornare sui pressostati nel caratteristico centro cittadino di Este, un vero gioiello nascosto tra le colline venete.
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La carovana prosgue verso Montecatini
Le vetture si sono dirette poi verso il fiume Po a Pontelagoscuro, storico confine che segna l'ingresso in Emilia-Romagna. Il programma prevede quindi il Controllo Orario a Ferrara, città in cui si incrocerà il percorso “a otto” di questa edizione. All'ombra di Palazzo Prosperi-Sacrati e dopo il Controllo Timbro a Bondeno, la corsa ha fatto il suo ingresso nel cuore pulsante della Motor Valley. Palazzo Ducale a Modena, sede dell'Accademia Militare, che ha ospitato il pranzo in gara. La tappa poi prosegue in Toscana per concludersi in serata a Montecatini Terme.